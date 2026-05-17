Mnogi odustaju od hobija jer u odraslom dobu zadovoljstvo često počinje da deluje kao nešto neozbiljno ili neproduktivno. Stručnjaci objašnjavaju da hobi gubi svoju svrhu onog trenutka kada pokušamo da ga pretvorimo u dodatni izvor zarade.

Pronađite aktivnost za sebe

Zato je ključno pronaći aktivnost koja vas istinski ispunjava, a ne onu koja vas dodatno iscrpljuje.

Najlakše je početi malim koracima, možda čak i povratkom interesovanjima koja ste imali kao dete. Vreme za sebe ne treba posmatrati kao nagradu, već kao obavezu prema sopstvenom zdravlju, prenosi Elle.

