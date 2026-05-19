Jedna žena iz Amerike godinama je živela u uverenju da je tokom porođaja izgubila jedno od svojih blizanaca. Lekari su joj nakon komplikovanog porođaja rekli da je jedna beba preminula i da je preživeo samo njen sin Stefan.

Pet godina kasnije, potpuno slučajan susret u parku promenio je sve što je mislila da zna o svojoj porodici.

Teška trudnoća i šok posle porođaja

Trudnoća sa blizancima od početka je bila rizična. Zbog visokog pritiska i komplikacija morala je da miruje još tokom sedmog meseca trudnoće, a lekari su je stalno upozoravali da bude oprezna.

Porođaj je počeo ranije nego što je planirano i ubrzo je nastala panika u sali. Nakon komplikacija izgubila je svest, a kada se probudila, rečeno joj je da jedna beba nije preživela.

Uz nju je bio samo jedan dečak.

U stanju šoka potpisala je dokumentaciju koju su joj doneli i nije postavljala mnogo pitanja. Kasnije je odlučila da sinu nikada ne govori da je imao brata blizanca, verujući da ga tako štiti od bola.

Sve se promenilo jednog dana u parku

Kada je Stefan napunio pet godina, tokom jedne šetnje dogodilo se nešto što nije mogla da objasni.

Dok su prolazili pored igrališta, dečak je iznenada zastao i rekao majci da je „onaj dečak bio sa njim u stomaku“.

Na drugoj strani igrališta sedeo je dečak koji je neverovatno ličio na Stefana. Imao je istu kosu, isti oblik lica, isti mladež na bradi i gotovo identične pokrete.

Majka kaže da je u tom trenutku ostala potpuno ukočena.

Sumnja je postala još veća

Stefan je odmah prišao dečaku i počeo da razgovara sa njim kao da se poznaju dugo. Dok ih je gledala, primetila je i ženu koja je stajala u blizini.

Posle nekoliko minuta shvatila je da je poznaje iz porodilišta u kojem se porodila.

Kada joj je prišla i pomenula bolnicu i porođaj, žena je postala vidno nervozna. Tada je prvi put izgovorila ono što ju je godinama mučilo – da joj je rečeno da joj je drugi sin umro na rođenju.

Ubrzo je usledilo priznanje koje joj je potpuno promenilo život.

Dečak nije bio mrtav

Žena je priznala da je dečak živ i da je godinama odrastao u drugoj porodici.

Prema njenim rečima, nakon porođaja je falsifikovana medicinska dokumentacija, a druga beba data je njenoj sestri koja nije mogla da ima decu.

Majka kaže da u tom trenutku nije mogla da veruje šta sluša.

DNK analiza potvrdila istinu

Posle susreta urađena je DNK analiza koja je pokazala da je dečak zaista njen sin i Stefanov brat blizanac.

Iako je cela situacija bila veoma teška i bolna za sve uključene, odlučeno je da dečaci nastave da se viđaju i odrastaju zajedno.

Majka je kasnije rekla da nije želela da deca ponovo prolaze kroz razdvajanje i novi gubitak.

„Nisam želela da izgubim sina drugi put“

Porodice su uz pomoć stručnjaka pokušale da pronađu način da deca nastave normalan život, uz zajedničko starateljstvo i postepeno upoznavanje sa istinom.

Majka kaže da joj je najvažnije bilo da sinovi znaju da imaju jedan drugog i da više nikada neće biti razdvojeni.