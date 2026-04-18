Viktorija Bekam, nekada članica grupe Spice Girls, danas uspešna modna dizajnerka i preduzetnica, napunila je 52 godine.

Dok na poslovnom planu niže uspehe, njen rođendan ove godine nije prošao bez gorčine – ponovo ga je proslavila bez najstarijeg sina Bruklina Bekama.

Ipak, Viktorija i dalje privlači pažnju besprekornim izgledom i disciplinom koju održava već godinama. Njena svakodnevna rutina je strogo organizovana, a kod treninga i nege kože nema mesta improvizaciji.

Stroga dnevna rutina

Kada je reč o fizičkoj aktivnosti, Viktorija ne traži izgovore. Vežba gotovo svakodnevno – šest ili sedam dana u nedelji. Dan započinje vrlo rano, između 5.30 i 6 časova, kako bi trening završila pre nego što se ostatak porodice probudi.

U dokumentarcu na Netfliksu otkrila je da prvo sama trenira oko pola sata, a zatim joj se pridružuju lični trener i suprug Dejvid Bekam. Njeni treninzi uključuju trčanje na traci, često i do sedam kilometara, kombinaciju brzog hoda, trčanja i uzbrdica, kao i vežbe snage – koje je ranije izbegavala, a danas ih obožava.

Ista ishrana godinama

Viktorija već dugo praktikuje gotovo isti jelovnik. Njena ishrana bazira se na zdravim mastima – ribi, avokadu i orašastim plodovima. Alkohol konzumira umereno, a povremeno praktikuje i detoks periode.

Iz ishrane je izbacila gluten, šećer, mlečne proizvode i prerađenu hranu. Upravo pravilnu ishranu smatra jednim od ključnih razloga za zdrav i blistav ten.

Nega kože bez kompromisa

Njena rutina nege kože kombinuje nauku i estetiku. Fokus je na hidrataciji, podsticanju kolagena i savremenim tretmanima poput LED terapije, koju koristi svakodnevno.

Redovno odlazi i na estetske tretmane – mikrostruje, radiofrekvenciju, microneedling i laserske procedure. Posebnu pažnju privukao je tretman koji naziva „peglanje lica“, a koji kombinuje ultrazvuk i radiofrekvenciju za zaglađivanje kože i smanjenje bora.

Iza savršenog izgleda

Iza savršene spoljašnjosti krije se i emotivno težak period. Strani mediji navode da Viktorija već neko vreme ima zategnut odnos sa sinom Bruklinom, zbog čega ga nije bilo ni na njenom rođendanu.

Uprkos svemu, ona ostaje dosledna sebi – i upravo ta disciplina, uz zdrav način života, očigledno daje rezultate.