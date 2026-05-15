Mnogi ne mogu da zamisle kremastu krompir salatu bez majoneza, dok ga drugi izbegavaju u širokom luku. I sama sam dugo mislila da bez velike količine majoneza nema ni one prave, sočne salate, ali ispostavilo se da postoji mnogo lakši i svežiji trik.

Čim krenu topliji dani, retko kome se stoji pored šporeta satima, pa je krompir salata jedno od najpraktičnijih jela — zasitna je, ukusna i odlična i za ručak i za večeru. Problem je samo što često bude previše teška zbog majoneza, pa posle nekoliko zalogaja imate osećaj da ste pojeli „ciglu“.

Kuvarica Ketrin Tejlor, osnivačica bloga „Cookie and Kate“, otkrila je jednostavan način da krompir salata ostane kremasta čak i bez majoneza.

Trik je u vodi u kojoj se kuvao krompir.

Pre nego što procedite krompir, potrebno je da sačuvate malo te vode pune skroba. Zatim se ta voda pomeša sa maslinovim uljem i začinskim biljem, pa se dobije lagan, kremast preliv koji se savršeno poveže sa krompirom.

Tokom kuvanja krompir oslobađa skrob u vodu, a upravo taj skrob pravi razliku jer salata postaje sočna i kremasta bez teškog osećaja koji daje majonez.

Osim što je ovakva verzija laganija i zdravija, mnogi kažu da se prirodan ukus krompira mnogo bolje oseti. Zato je idealna za letnje ručkove, roštilj, druženja ili piknik u prirodi.

Još jedan važan savet jeste da krompir isečete pre kuvanja. Tako će se brže skuvati i manja je šansa da se raspadne i pretvori u kašu kada budete pravili salatu.

Dovoljno je da isečen krompir stavite u veći lonac, dodate kašiku soli, prelijete vodom i kuvate dok ne omekša. Posle toga samo sačuvajte malo vode od kuvanja i napravite preliv koji će potpuno promeniti ukus obične krompir salate.