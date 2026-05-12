Glumica (63), koja je nedavno sve šokirala svojom figurom na dodeli Oskara, oglasila se na Instagramu dirljivom porukom, uz prizore koji govore više od reči. Na fotografijama se vidi zvezda filma "Umri muški" kako drži unuku Luetu, koja uskoro puni tri godine, dok mu ona nežno ljubi obraz. Na drugoj slici ga čvrsto grli oko vrata, dok se na njegovom licu nazire blag, topao osmeh. Demi i Brus, koji su bili u braku 13 godina, imaju tri ćerke, Rumer, Skaut i Talulu, a upravo je najstarija Rumer u aprilu 2023. godine dobila ćerku Luetu.

"Oduvek sam volela ime Lu pa sam razmišljala da to bude ime i za dečaka i za devojčicu, ali kada smo saznali da ćemo dobiti ćerku, smislili smo ime Lueta", ispričala je Rumer Vilis pa objasnila: "Mom tati i meni su najdraži pevači su Luj Armstrong= Lu, Eta Džejms= Eta, Braća Ajzli=Ajzli".

U opisu objave Demi je kratko poručila: „Sve što vam treba je ljubav. Srećan rođendan, BW!“, dok je na storiju dodala: „Rođendanska ljubav kroz generacije!“ Dirljivu poruku uputila je i Rumer, koja je podelila kompilaciju očevih uloga: „Srećan rođendan, tata. Danas mislim na tebe, kako plešeš i šarmiraš sve oko sebe. Volim te mnogo.“

Podsetimo, slavnom glumcu je 2022. godine dijagnostikovana afazija, da bi 2023. dijagnoza bila preinačena u tešku demenciju. Njegovo zdravstveno stanje poslednjih godina zahteva posebnu negu, pa od prošle godine ne boravi u porodičnom domu, već u kući prilagođenoj njegovim potrebama. Odluku o preseljenju donela je njegova supruga, Ema Heming Vilis, što je izazvalo podeljene reakcije u javnosti, ali ima punu podršku porodice. Upravo je Demi Mur ovoga puta stala uz nju, pa je na svom profilu podelila i njenu najnoviju objavu.