Početak maja za neke znači i polako početak leta, pa gledamo brojne koji vikende i godišnje odmore provode na plažama, u kupaćim kostimima, na bazenima... Tako je i prekrasna glumica Šeron Stoun ovog vikenda odlučila da sa fanovima podeli kako ona provodi svoje slobodno vreme.

68-godišnja filmska zvezda je svoj opuštajući dan provela na bazenu u bikiniju, pokazujući se u ležernom izdanju dok uživa, a nosila je gornji deo bikinija s printom, kao i odgovarajući donji deo s tračicama. Prepoznatljivu plavu kosu zavezala je, dok je lice s osmehom prekrila zelenim lišćem.

U opisu objave, glumica nominovana za Oskara napisala je: "Leto je pred vratima! Srećan petak, ljubavi moje." Komentari su se odmah ispunili emotikonima srca i lepim rečima. "Šeron zauvek predivna", "Uživaj", "Prekrasna si", "Savršena", "Jednom skoči u bazen i za mene!", pisali su joj.

Kao i brojne druge holivudske glumice, Stoun, koju gledamo u novoj sezoni "Euforije", takođe se našla na meti kritika na račun svog izgleda kada se počelo pretpostavljati da je išla na estetske korekcije. Nedavno se osvrnula na te kritike i na one na račun starenja, kada je rekla, između ostalog: "Mi smo više od izgleda... mi smo umetnice, majke, sestre, supruge, medicinske sestre, učiteljice... i lista se nastavlja!"

Stoun je takođe otvoreno govorila o tome kako se fokusira na održavanje forme te je naglasila važnost kretanja. Takođe je nekoliko puta rekla da se pridržava zdrave ishrane, a povremeno izbacuje mlečne proizvode i šećer iz ishrane kako bi resetovala telo.

