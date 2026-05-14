Istraga o smrti Matjua Perija, zvezde serije "Prijatelji", ulazi u završnu fazu nakon što je još jedna osoba osuđena zbog umešanosti u ilegalnu nabavku ketamina koji je doveo do njegove smrti 2023. godine.

Erik Fleming, savetnik za bolesti zavisnosti, osuđen je na dve godine zatvora nakon što je priznao krivicu za ulogu u distribuciji droge. Prema navodima tužilaštva, upravo je on povezao glumca sa Jasveen Sanghom, poznatom kao "Kraljica ketamina", i učestvovao u isporuci desetina bočica ove supstance, uključujući i onu kobnu.

Pred izricanje presude Fleming je sudu uputio pismo u kojem je izrazio kajanje i priznao da je postupio iz finansijskih razloga, ne razmišljajući o mogućim posledicama. Na sudu je poručio da će ga greške koje je napravio pratiti do kraja života.

U ovom slučaju već je osuđeno više osoba. Jasveen Sangha dobila je 15 godina zatvora, dok su i dvojica lekara koji su bili povezani sa ilegalnim snabdevanjem ketaminom ranije osuđeni. Presuda Perijevom ličnom asistentu, koji je takođe umešan u slučaj, očekuje se uskoro.