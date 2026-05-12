Džejmi Lin Sigler je govorila o tome zašto je njen sin Bo njen „heroj“ nakon što je pre skoro dve godine dobio dijagnozu koja mu je promenila život.

Glumica (44) je otkrila kako se nosi sa životom nakon što je njen najstariji sin dobio dijagnozu ADEM-a u epizodi podkasta ,,Not Skinny But Not Fat" koji vodi Amanda Hirs, a koja izlazi u utorak, 12. maja.

Akutni diseminovani encefalomijelitis (ADEM) je retko zapaljensko oboljenje koje pogađa mozak i kičmenu moždinu. Sigler je opisala ovo stanje kao encefalitis.

„Dobio je neki virus slučajno u kampu i umesto da njegovo telo…“, rekla je zvezda serije ,,The Sopranos" o svom sinu (14) u isečku iz emisije koji je ekskluzivno podeljen sa magazinom People, dodajući da „jezera i kamp“ verovatno nisu najbolja kombinacija.

„Umesto da stvori antitela koja bi se borila protiv virusa, njegovo telo je stvorilo pogrešna antitela i napalo samo sebe“, objasnila je ona.

Siglerova ima sina Boa sa suprugom Katrom Dajkstrom. Par je dobio Boa u avgustu 2013. godine i venčao se 2016. godine. Takođe su roditelji njegovog brata Džeka Adama Dajkstrome, koji je rođen u januaru 2018. godine.

Dijagnoza

Glumica se prisetila kako je lekarima trebalo oko nedelju dana da otkriju šta nije u redu sa Boom, nakon što je pokazivao simptome poput visoke temperature i gubitka apetita. Pre nego što je postavljena dijagnoza, Siglerova je rekla da je njena „majčinska intuicija“ sve vreme govorila da nešto nije u redu.

„Sećam se da smo, dok smo izlazili iz hitne službe dan pre nego što smo konačno primljeni, ponovo bili poslati kući i ja bukvalno nisam mogla da pomerim noge“, rekla je. „Bila sam u fazonu: znam u duši da postoji nešto ozbiljno pogrešno što oni ne primećuju.“

„Ali ono što nas je konačno dovelo do prijema u bolnicu bilo je kada je izgubio sposobnost da mokri, i tada su mogli da shvate šta se zapravo dešava“, nastavila je Siglerova. „I to je bio najteži i najtraumatičniji period mog života, ali i trenutak u kojem sam osetila više ljubavi nego ikada ranije i podrške... Nekako sam u tom trenutku shvatila ko sam i u šta sam se pretvorila.“

Glumica je dodala da joj je cela situacija pomogla da postane bolji zagovornik potreba svog sina.

„Čak i sa lekarima, zar ne? Kao, vi ste prepušteni njima“, rekla je. „Oni spašavaju život vašeg deteta, ali i moje mišljenje je bilo važno. Imala sam pravo glasa u njegovom lečenju. Imala sam uticaj na ono što rade. I on je čudo.“

Osvrćući se na to iskustvo, Siglerova je rekla: „Bilo je trenutaka kada smo svi mislili da ćemo ga izgubiti.“

Borac

Ona je takođe nazvala Boa „borcem“, napominjući da poslednjih nekoliko godina nisu bile „lake za njega“.

„Njegov oporavak je bio zaista težak“, rekla je, dodajući da ima osećaj kao da je postao drugačije dete nakon tog događaja.

„I to mi je bilo teško kao majci“, rekla je Siglerova. „Bilo je, i trudim se da budem što blaža prema sebi kroz sve to, jer je to kao da imate jednu verziju svog deteta toliko dugo, deset godina. Znam ko je Bo. Znam ga.“

Opravak

Bo je tokom oporavka neko vreme bio u teškom stanju psihoze, pre nego što je počeo da se ponaša kao da je „Buddy the Elf“, rekla je Siglerova.

Majka dvoje dece je takođe navela da je njen stariji sin tada počeo da vidi sve kao „lepo“ i „sjajno“, ali da je to bilo „previše“ i da su ga „mnogo zlostavljali u školi zbog toga, što je bilo zaista razorno“.

„Ali on je takođe moj heroj“, rekla je, dodajući da ga je uključila kod terapeuta koji je „pomogao nama kao porodici da podsetimo Boa ko je on“.

Nove epizode podkasta ,,Not Skinny But Not Fat" izlaze utorkom. Siglerova je nedavno glumila u seriji ,,Grey’s Anatomy", gde je tumačila doktorku sa multiplom sklerozom, dijagnozom koju i sama ima u stvarnom životu od svoje 20. godine.

