Vaše kupatilo je jedno od onih mesta u domu gde se nered posebno brzo gomila. Štaviše, to je jedan od prostora gde to ima najveći uticaj. Neuredna gomila „osnovnih“ stvari za kupatilo može lako da ometa svakodnevne aktivnosti, da naruši izgled prostora i da male prostorije učini da izgledaju još manje.

Stručnjaci Nik Fridman i Lana Lorena, su otkrili za sajt Martha Stewart šta tačno može da učini vaše malo kupatilo neurednim, i šta možete da uradite povodom toga.

Neorganizovane zalihe

Ako vaše kupatilo nema dovoljno prostora, držite rezerve van vidokruga i prepakujte velike pakovanja osnovnih proizvoda u manje posude. Pri ruci treba da imate samo ono što svakodnevno koristite.

Organizatorka Lana Lorena predlaže da se višak čuva u malim posudama ili kutijama radi urednijeg izgleda, dok fioke i radne površine treba da ostanu „bez duplikata“ i stvari koje se retko koriste. Umesto toga, smestite ih u označene kutije u ormanu za posteljinu ili u kutije za skladištenje ispod kreveta. Tako će biti blizu, ali neće zauzimati dragocen prostor u kupatilu.

Korišćenje lavaboa kao police za odlaganje

Lako je raširiti sve proizvode koje posedujete po radnoj površini, ali to brzo stvara osećaj nereda. Stručnjak za selidbe i organizaciju Nik Fridman preporučuje da na lavabo gledate kao na radnu površinu, a ne kao na mesto za skladištenje. „Aparati za kosu, kozmetika i proizvodi lako se nagomilaju dok ne nestane prostora“, objašnjava on. „Čista radna površina ne samo da izgleda bolje, već i štedi vreme tokom jutarnje rutine.“ Ako vam zaista treba dodatni prostor, razmislite o postavljanju lepih i praktičnih polica.

Glomazne korpe

Kada kupujete organizatore za malo kupatilo, izbegavajte glomazne korpe (da, čak i ako su lepe). Ovakva rešenja mogu zauzeti više prostora nego što ga zapravo oslobađaju, objašnjava Fridman.

Umesto toga, birajte uske, slagajuće posude za odlaganje osnovnih stvari. Takođe će izgledati urednije i ujednačenije u prostoru.

Pretrpane fioke

Da li možete da zatvorite fioke u svom kupatilu? Ako je odgovor „ne baš“, verovatno ne koristite ni polovinu stvari koje su unutra.

Lorena savetuje da odvojite vreme i „pročistite“ sadržaj fioka: razmislite šta koristite svakodnevno, nedeljno ili mesečno i sortirajte u skladu s tim. Redovno ponavljanje ove navike sprečava gomilanje nereda.

Istekli proizvodi

Lako je primetiti kada je hrana u frižideru pokvarena, ali možete li isto reći za šminku i kozmetiku u kupatilu? Nakon otvaranja, šminka obično traje od tri meseca do godinu dana, u zavisnosti od formule. Većina proizvoda ima naznačen rok trajanja na ambalaži, a možete i označiti datum otvaranja markerom na dnu pakovanja.

Nedostatak svakodnevnog resetovanja

Ključ za uredno kupatilo (posebno malo) jeste dosledno održavanje — i ne mora da traje dugo. „Uradi 30-sekundni reset svakog dana“, predlaže Fridman. „Vratite stvari na svoje mesto pre nego što izađete iz kupatila.“

Male svakodnevne navike, poput vraćanja peškira na mesto ili odlaganja stvari, sprečavaju da se nered postepeno gomila.

Bonus video: