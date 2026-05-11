Priča o Šon Hornbek jedna je od najpotresnijih u novijoj američkoj istoriji. Na današnji dan, pre 13 godina, on je konačno vraćen svojoj porodici nakon što je godinama bio zatočen.

Sve je počelo 6. oktobra 2002. godine, kada je tada 11-godišnji Šon nestao bez traga dok je vozio bicikl. Iza otmice stoji Majkl Devlin, menadžer picerije koji ga je odveo i godinama držao u zatočeništvu.

Tek 2007. godine, nakon višegodišnje potrage i niza okolnosti koje su dovele do otkrića, Šon je pronađen zajedno sa još jednim dečakom, Benom Ovenbijem, koji je takođe bio žrtva otmice. Obojica su pronađena u Devlinovom domu u SAD.

Vest o pronalasku izazvala je ogromne emocije kod porodice Akers. Kreg i Pam Akers su u trenutku saznanja bili na putu kući sa posla kada su dobili poziv koji im je promenio život.

„To je poziv koji ću pamtiti zauvek. Ovo je najbolji dan u našem životu“, rekao je tada Kreg Akers, opisujući trenutak koji je delovao gotovo nestvarno.

Po povratku kući, porodica je pokušala da nadoknadi izgubljene godine, a Šon je kasnije govorio i o svom iskustvu u javnosti, uključujući i intervju u emisiji Opre Vinfri, gde je opisao kako je uspevao da stupi u kontakt sa spoljnim svetom tokom zatočeništva.

Nažalost, Kreg Akers je preminuo 2019. godine od raka bešike, u 57. godini, dok je njegova supruga Pam istakla da je zahvalna što je porodica ipak dobila godine koje su proveli zajedno sa Šonom nakon njegovog povratka.

Majkl Devlin je kasnije priznao krivicu po svim tačkama optužnice i osuđen je na 72 godine zatvora.