Privatni život pevačice Jelene Kostov i njenog supruga Miljana Vukovića već godinama privlači pažnju javnosti, pre svega zato što je on potpuno van medijske pažnje. Miljan radi u žandarmeriji i upravo zbog prirode posla ne eksponira se, pa ga pevačica retko pokazuje na društvenim mrežama.

Njih dvoje važe za par koji svoj mir gradi daleko od javnosti, iako zajedno imaju dvoje dece i porodični život u Beogradu. Miljan vodi računa o svom izgledu i na retkim fotografijama deluje vrlo privlačno, ali ostaje dosledan odluci da privatnost zadrži za sebe i porodicu.

Veza im traje godinama, veridba se dogodila 2014. godine na njen rođendan, a ubrzo nakon toga usledio je i brak, bez velike javne ceremonije, jer je to bila njegova želja. Par je pre venčanja bio u vezi nekoliko godina, a zajednički život su nastavili u miru, daleko od medijske pažnje.