Kažu da se kuća ne gradi na zemlji nego na ženi, a mir u toj kući često zavisi od tanke linije poverenja. Kada uđete u novu porodicu, prirodno je da težite bliskosti, ali iskustvo pokazuje da prevelika iskrenost ponekad može imati neočekivane posledice. Mnoge žene, želeći da se dopadnu majci svog supruga, otvore srce prebrzo, ne shvatajući da neke informacije mogu izazvati nesporazume. Odnos snaje i svekrve predstavlja posebnu vezu u kojoj se granice postavljaju odmah, tiho i sa poštovanjem.

Intimni detalji i bračne nesuglasice

Prva i najvažnija stvar koju nikada ne treba deliti sa svekrvom su bračni sukobi. Čak i kada ste u jeku svađe i tražite razumevanje, važno je setiti se da je ona pre svega njegov majka. Vi ćete mužu oprostiti grubu reč do sutradan, ali ona će tu situaciju pamtiti godinama i možda vam to podsvesno zameriti. Zadržite vaše probleme unutar svoja četiri zida kako biste sačuvali porodični mir.

Kritike na račun njegovog vaspitanja

Direktna ili indirektna kritika na način na koji je vaš muž vaspitan predstavlja udarac na njen životni trud. Rečenice koje ukazuju na njegove greške ona doživljava kao poruku da ga niste dobro vaspitali. Umesto traženja krivca u prošlosti, bolje je fokusirati se na to kako vi i on danas gradite zajedničke navike. Dobar odnos snaje i svekrve podrazumeva prihvatanje činjenice da su oni imali svoj svet pre nego što ste vi postali njegov deo. Mudra žena zna da pohvali ono što je dobro, a mane rešava zajedno sa suprugom.

Finansijski detalji i pomoć vašoj porodici

Iako živite u zajednici ili ste veoma bliski, finansijska strategija treba da ostane vaša privatna stvar. Pitanje postaje posebno osetljivo kada pomažete svojim roditeljima ili rodbini, a njegova porodica to ne zna ili ne dobija istu podršku. Novac je često izvor tihih zamerki koje mogu trajati godinama. Dovoljno je da znaju da ste finansijski stabilni, dok precizne cifre o platama, bonusima ili dugovima treba zadržati u strogoj tajnosti. Na taj način izbegavate situacije u kojima se upoređuje ko je koliko dao i kome je više pripalo.

Postavljanje granica na zdrav način

Postavljanje granice ne znači biti neprijatan, već štititi sopstveni mikrosvet. Mudra žena uvek nastoji da sasluša savet, ali ne mora svaki i da primeni. Kada osetite da komunikacija ide u smeru koji vam ne prija, najbolje je skrenuti temu na decu, recepte ili lepe uspomene. Na taj način gradi se poverenje bez rizika da budete povređeni ili pogrešno shvaćeni.

