Prema navodima iz nove biografije, kralj Čarls i Kamila navodno nisu bili oduševljeni idejom da uz njihova dva kraljevska monograma s početnim slovom "C" postoji i treći, pa su predložili da se Catherine ubuduće potpisuje kao Katherine. Taj detalj samo je jedan od brojnih zanimljivih otkrića iz knjige, koja donosi i priču o tome kako je princ Vilijam na svoje venčanje stigao ozbiljno mamuran.

Autor Kristofer Andersen u knjizi "Kate! The Courage, Grace and Power of the Woman Who Will Be Queen" pojašnjava pozadinu neobičnog predloga kralja i njegove supruge.

"Čarls i Kamila imali su svaki svoj kraljevski monogram koji se sastojao od isprepletenih slova 'C' ispod krune", navodi Andersen.

Dodaje i da su smatrali da bi još jedan monogram s istim početnim slovom "bio jednostavno previše". Prema knjizi, Kejt su tada pitali da li bi pristala promeniti početno slovo svog imena iz C u K. Kamila je, tvrdi autor, pokušala objasniti ideju time što je "većina ionako zna Ketrin kao Kejt".

Buduća princeza od Velsa navodno je taj predlog doživela kao uvredu. Vilijam je, prema knjizi, bio "besan" te je odbio zahtev, nazvavši ga "uvredljivim ne samo za Kejt, već i za celu njenu porodicu". Nakon toga, tema se više nije spominjala.

Biografija otkriva i detalje s kraljevskog venčanja održanog u aprilu 2011. godine. Vilijam je navodno veče pre popio šest koktela, zbog čega je sledećeg jutra toliko mirisao na alkohol da mu je princ Hari, kako se tvrdi, "morao uvaliti bombonu od mente". Takođe, Vilijam je želio nositi bradu na dan venčanja, ali mu to nije bilo dopušteno zbog tadašnjih vojnih pravila koja su zabranjivala brade. Ta zabrana je ukinuta tek 2024. godine.

Veliku pažnju izazvao je i govor princa Harija, koji Andersen opisuje kao "otvaranje očiju". Hari je navodno tokom govora spomenuo američku obožavateljku koja je Kejt obećala poseban svadbeni poklon. Radilo se o "tangama od hermelina, koje je Hari ponosno podigao u vazdih, izazvavši kolektivni uzdah šoka među gostima", piše u knjizi.

Atmosferu je, ipak, spasila sama mlada, koja se prva nasmejala, a ubrzo su joj se pridružile i ostale zvanice. Hari je govor zaključio emotivno, rekavši kako bi njihova pokojna majka, princeza Dajana, "volela prisustvovati venčanju i da bi obožavala Kejt".