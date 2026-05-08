Topli dani donose uživanje na terasi i u dvorištu, ali i neprijatne susrete sa stršljenima kojih se mnogi plaše. Dovoljno je da počnu da kruže oko stola ili voća pa da nestane svako opuštanje. Ipak, postoji jednostavan trik koji može pomoći da ih oterate bez hemije i jakih sprejeva.

Stršljeni imaju veoma razvijeno čulo mirisa i posebno im smetaju jaki etarski mirisi. Upravo zato se kao prirodno rešenje često koristi kombinacija limuna, karanfilića i nekoliko kapi eukaliptusovog ulja. Kada se karanfilić zabode u presečen limun, oslobađa se intenzivan miris koji stršljeni uglavnom izbegavaju.

Dovoljno je da ovakvu kombinaciju stavite na sto, prozor ili ogradu terase i miris će se širiti satima. Mnogi kažu da se stršljeni tada mnogo ređe približavaju prostoru gde ljudi sede ili jedu.

Posebno ih privlače slatka pića, zrelo voće i ostaci hrane, pa je važno da dvorište bude uredno i da se hrana ne ostavlja dugo napolju. Pomoći mogu i biljke poput nane, lavande ili bosiljka, jer njihov miris takođe odbija insekte.

Ipak, ako primetite veliko gnezdo ili se stršljeni stalno vraćaju, najbolje je da ne pokušavate sami da ih uklonite. Kada se osete ugroženo, mogu postati veoma agresivni, pa je u takvim situacijama najsigurnije pozvati stručnu službu.