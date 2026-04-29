Kraljica Camilla, Queen Consort pokazala je da je i te kako „od krvi i mesa“ kada je tokom posete SAD iskreno priznala da se bori sa – džet-legom.

Ona i Čarls III doputovali su u Ameriku 27. aprila, gde ih je u Beloj kući ugostio Donald Tramp zajedno sa prvom damom Melanija Tramp. Tokom četvorodnevne posete planirani su brojni susreti u Vašingtonu, Njujorku i Virdžiniji, ali je pažnju javnosti privukao jedan potpuno neformalan trenutak.

Na vrtnoj zabavi u rezidenciji britanskog ambasadora, dok je razgovarala sa gostima, kraljica je bez ustezanja priznala kako se oseća posle dugog puta.

„Pomalo imam džet-leg“, rekla je kroz osmeh, aludirajući na vremensku razliku između Velike Britanije i SAD.

Upravo ta jednostavna rečenica pokazala je da i članovi kraljevske porodice imaju iste svakodnevne probleme kao i svi drugi - od umora do iscrpljenosti nakon putovanja.

Događaj je okupio oko 600 zvanica iz sveta politike, nauke i kulture, a domaćin je bio britanski ambasador. Iako je poseta imala snažan diplomatski značaj, Kamilina spontanost i neposrednost ostavile su poseban utisak.

Uprkos umoru, kraljica je nastavila sa obavezama bez pauze, potvrđujući da, čak i kada telo traži odmor - dužnost ipak dolazi na prvo mesto.