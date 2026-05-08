Rak jajnika često je teško otkriti u ranoj fazi jer simptomi mogu ličiti na uobičajene probavne ili hormonalne tegobe. Doktorka dr. Asija Muala upozorila je za Kent Live da neki naizgled bezazleni zdravstveni problemi kod žena mogu biti rani znakovi raka jajnika te da je važno obratiti pažnju na "uporne promene u telu", piše Unilad.

"Mnogi simptomi raka jajnika preklapaju se s uobičajenim stanjima poput nadutosti ili probavnih smetnji, zbog čega se često zanemaruju", rekla je doktorka. Dodala je da problem predstavljaju simptomi koji su novi, uporni i javljaju se sve češće.

Gubitak apetita

Dr. Muala upozorava da treba obratiti pažnju na gubitak apetita ili osećaj sitosti nakon male količine hrane. "Ako neko primeti da se oseća sito puno brže nego inače ili teško dovršava obroke, to može biti znak da nešto nije u redu", objasnila je. Navodi da mnogi ljudi takve promene ne povezuju s ozbiljnijim zdravstvenim problemima.

Stalna nadutost

Jedan od češćih simptoma može biti i nadutost koja ne prolazi. "Mnoge žene povremeno osećaju nadutost, no kod raka jajnika ona je obično uporna i nije povezana s određenom hranom. Ako se događa većinu dana ili se ne poboljšava, važno je obratiti pažnju", naglasila je dr. Muala.

Bol u karlici ili stomaku

Bol u području karlice ili stomaka takođe može biti upozoravajući znak. "Svaku upornu nelagodu na tom području koja nema očigledan uzrok trebalo bi proveriti. Čak i ako je bol blag, važna je njegova doslednost i upornost", rekla je doktorka.

Kada posetiti lekara?

Dr. Muala savetuje da se lekaru treba javiti ako se pojave novi simptomi ili postojeći postanu izraženiji. "Ljudi često čekaju dok simptomi ne postanu ozbiljni, ali rane promene su trenutak kada imamo najbolje šanse za prepoznavanje problema", zaključila je.

