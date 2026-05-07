Savršen paprikaš sa krompirom krije jednostavnu tajnu koju mnoge domaćice već godinama koriste.

Nekoliko kapi sirćeta može da spreči da se krompir raspadne tokom kuvanja. Kiselina pomaže da povrće zadrži čvrstinu i oblik, iako ostaje mekano iznutra.

Kako bi rezultat bio najbolji, preporučuje se da se krompir seče na jednake kocke, kuva na umerenoj temperaturi i ne meša prečesto.

Važan je i izbor sorte, pa su za paprikaš pogodnije vrste sa manje skroba, poput krompira sa crvenom ljuskom.

Sirće se dodaje pred kraj kuvanja, u veoma maloj količini, kako ne bi promenilo ukus jela, već samo pomoglo da krompir ostane ceo i paprikaš izgleda i bude ukusniji.