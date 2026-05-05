Vodoinstalater Rale je pojasnio različite zvukove koje bojler može da pravi, a oni su najčešće siktanje, kucanje, klokotanje i lupanje.

Zviždanje i siktanje

Za ove zvukove je verovatno krivac voda. Oni nastaju kada se protok vode u bojleru uspori, uzrokujući pregrevanje i ključanje vode, što dovodi do karakterističnog zvuka kotlića. Ovaj problem često proizlazi iz problema s cirkulacijom vode, što ukazuje na to da se voda ne pumpa ili ne cirkuliše ispravno. To može ukazivati na neispravnu pumpu. Uobičajeni uzroci ovih zvukova su nakupljanje kamenca , curenje bojlera, neispravan termostat koji uzrokuje pregrevanje bojlera i neispravnu pumpu.

Zvuk poput kucanja

Ako čujete zvuk škljocanja ili lupkanja, to može da znači da vaš bojler ima problem s paljenjem. Tu je kvar, pa treba pozvati majstora.

Klokotanje i kapljanje vode

Klokotanje obično uzrokuje samo kretanje tople vode, tako da nema razloga za brigu. Međutim, ako se zvuk nastavi i postane učestaliji, preporučljivo je proveriti pritisak vode na manometru. Ako je brojčanik u crvenom delu, to znači da je pritisak previše nizak.

Lupkanje

Glasan zvuk lupanja može nastati zbog naslaga kamenca u bojleru, neispravnog termostata ili ako on nije dobro podešen.

Zvuk zujanja

Brujanje koje dopire iz bojlera može biti razlog za zabrinutost i preporučljivo je potražiti pomoć majstora. Razni problemi mogu biti uzrok tome, od neispravnih električnih komponenti do zaglavljene pumpe i bojler hitno treba popraviti.

Šištanje

Ovakav zvuk obično nastaje od blokirane pumpe ili zarobljenog vazduha. Pozovite majstora koji će pogledati da li ima začepljenja ili zarobljenog vazduha i otkloniti problem.

Zvuk poput alarma

Uzroci su nizak pritisak vode, neispravan termostat i začepljenja. Za otklanjanje problema proverite pritisak vode i termostat.