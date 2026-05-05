Priznajem, uvek mi je bilo neprijatno kada mi neko nenajavljen dođe u goste, a kupatilo nije onako sveže kako bih volela. Probala sam razne osveživače, ali ili su prejaki ili se miris izgubi za čas. A onda mi je, sasvim usput, svekrva Nada otkrila trik koji ona koristi godinama.

“Ćerko, ne bacaj pare na hemiju, uzmi ovo i završi posao za 30 sekundi”, rekla mi je i pokazala nešto što me je potpuno iznenadilo. Sve što vam treba jeste rolnа toalet papira i nekoliko kapi eteričnog ulja, limun, lavanda, nana ili miris koji najviše volite. Nakapajte par kapi na kartonski deo unutar rolne i vratite je na držač. Svaki put kada povučete papir, miris se ponovo aktivira i širi po kupatilu.

Najbolje od svega? Ne morate to da radite svaki dan, dovoljno je kada stavite novu rolnu. Od kada koristim ovaj trik, kupatilo mi uvek miriše sveže, a ja više nemam onaj mali stres kada mi neko dođe u goste. Samo jedna napomena, pazite da ulje ne dođe direktno na papir, jer može da iritira kožu.

Jednostavno, brzo i bez mnogo trošenja novca, a efekat je kao iz hotela.