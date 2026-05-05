Debi Džafara Džeksona na Met Gali 2026 je bio zaista uzbudljiv.

Glumac (29), koji je bratanac pokojnog Majkla Džeksona, je stigao na stepenice Metropoliten muzeja umetnosti u ponedeljak, 4. maja, na svoju prvu Met Galu. Samo nekoliko dana nakon što je njegov film ,,Majkl" ostvario veliki uspeh na blagajnama bioskopa, Džafar je pokazao besprekoran stil na najvećoj modnoj noći, prenosi People.

Nosio je crno baršunasto odelo Ralfa Lorena sa zlatnim detaljima, crnu leptir-mašnu, crvene čarape i crne baletanke, čime je zaokružio ceo izgled.

Tokom prenosa crvenog tepiha je rekao Ešli Grejem i Kari Delevinj da je ovaj stajling i dalje „u svetu“ njegovog čuvenog ujaka, pop ikone.

„Ima bezvremenski osećaj i jednostavno mi je delovalo ispravno čim sam ga obukao“, rekao je Džafar, dodajući da je izgled dobio i „odobrenje“ njegove verenice, Medi Simpson.

Bijonse, Nikol Kidman, Venus Vilijams i Ana Vintur su kopredsedavajuće ovogodišnjeg događaja sa temom „Kostimografija kao umetnost“, što je Vogue potvrdio u decembru. Dres-kod je „Moda je umetnost“.

„Kostimografija kao umetnost“, čiji je kustos Endru Bolton, istražuje odnos između odeće i tela ispod nje, a izložba je organizovana u seriju tematskih tipova tela — od nagog tela do trudničkog tela i tela u starosti.

Film

Džafar glumi svog pokojnog strica Majkla u novom istoimenom filmu. Film je u bioskope stigao 24. aprila i zaradio više od 300 miliona dolara na blagajnama tokom prvog vikenda. Džafar, u filmu, koji obuhvata period od kasnih 1960-ih do 1988. godine, nosi kostime koji su verne replike odeće koju je Majkl Džekson zaista nosio.

Kostimografkinja Marsi Rodžers je rekonstruisala izdanja iz muzičkih spotova poput „Thriller“ i „Beat It“, kao i kostime sa turneja, uključujući i autfit iz čuvene reklame za popularno gazirano piće u kojoj je Majklu Džeksonu zapaljena kosa.

Džafar, koji je sin Džermejna Džeksona, je rekao na jednoj od premijera filma da mu mnogo znači saznanje da bi Majkl bio ponosan na njega.

„Samo se sećam da su postali emotivni dok smo razgovarali telefonom“, rekao je. „Počeo sam da plačem samo slušajući njihove reči, jer je za mene to najiskreniji i najviši kompliment koji mogu da dobijem, posebno od onih od kojih želim da ga čujem.“

Nastavio je: „Ljudi koji su ga najbolje poznavali, i to su ljudi kojima sam se divio kao dete, i čuti koliko su ponosni, koliko podrške imam od njih. Pre svega moja baka [Ketrin Džekson, Majklova majka], koja ne može biti ponosnija, i to me čini najsrećnijim što mogu da budem.“

