Sve više poznatih žena bira smela i provokativna modna izdanja uoči Met Gale, a ove godine posebnu pažnju privukla je Vitorija Čereti, devojka Leonarda Dikaprija. Italijanska manekenka pojavila se na ekskluzivnom partyju u Njujorku u kombinaciji koja je momentalno postala glavna tema na društvenim mrežama.

Na događaj održan nekoliko dana pre Met Gale 2026, Vitorija je stigla u potpuno providnoj večernjoj haljini modne kuće Šanel iz kolekcije proleće/leto 2026. Ova upečatljiva kreacija bila je izrađena od laganog, prozirnog materijala, ukrašenog cvetnim aplikacijama u žutoj, beloj i crnoj boji, koje su stvarale romantičan, ali istovremeno veoma izazovan izgled.

Haljina je imala dubok dekolte i nosila se bez grudnjaka, dok je manekenka ispod imala jednostavno crno donje rublje. Cvetni detalji počinjali su od ramena i spuštali se niz telo, postepeno prelazeći iz sitnih aplikacija u bogatije motive koji su dodatno naglašavali siluetu. Kako se haljina spuštala ka kolenima, materijal je postajao nešto gušći, dajući celokupnom izdanju dodatnu dimenziju.

Stajling je upotpunila diskretnom crnom torbicom i luksuznom ogrlicom njujorške juvelirnice Reza, čija vrednost dostiže gotovo 380.000 dolara. Ovaj komad nakita inspirisan je kapima rose na paukovoj mreži i sadrži smaragde, safir i veliki broj dijamanata, što ga čini jednim od najupečatljivijih detalja cele kombinacije.

Vitorija je kosu nosila raspuštenu u blagim talasima, dok je šminka bila svedena i elegantna, sa naglaskom na prirodan ten i diskretne tonove. Ovakav izgled dodatno je istakao haljinu kao centralni deo stajlinga.

Manekenka je prošle godine prvi put prisustvovala Met Gali zajedno sa Leonardom Dikaprijem, kada je nosila upečatljivu tamnoplavu haljinu sa kapuljačom. Ove godine, nakon ovog odvažnog izdanja, mnogi sa nestrpljenjem čekaju da vide šta će odabrati za crveni tepih jednog od najvažnijih modnih događaja na svetu.

