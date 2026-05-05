Ukoliko ste ikada pokušali da smanjite unos slatkiša, znate koliko je to teško i da je potrebna jaka snaga volje. Međutim, jedna stvar u tome može mnogo da vam pomogne, a stvar je u tome da treba da prebacite fokus na hranu koju unosite. Preciznije, na mineral koji unosite ishranom.

Da biste jeli manje slatkiša, pokazalo je istraživanje, treba da jedete više hrane bogate magnezijumom.

Nutricionistkinja Suzan Janovski kaže da to posebno pomaže ako vam se često jede čokolada.

"Čokolada je inače bogata magnezijumom, tako da manjak minerala može da ima ulogu u tome", poručuje ona.

Nutricionistkinja ističe da mnogi ljudi imaju deficit ovog minerala u organizmu, a jako je važan za zdravlje kostiju, funkcionisanje srca, organe za varenje, spavanje, pa čak utiče i na raspoloženje i energiju.

Da biste uneli dovoljno magnezijuma, nutricionistkinja poručuje da konzumirate orašaste plodove, semenke, smeđi pirinač, pasulj, suvo voće, kao i lisnato zeleno povrće.

Preporučena dnevna doza za odrasle je 420 miligrama za muškarce i 320 miligrama za žene.

Nutricionistkinja Suzan Janovski kaže da to posebno pomaže ako vam se često jede čokolada.

"Čokolada je inače bogata magnezijumom, tako da manjak minerala može da ima ulogu u tome", poručuje ona.

Nutricionistkinja ističe da mnogi ljudi imaju deficit ovog minerala u organizmu, a jako je važan za zdravlje kostiju, funkcionisanje srca, organe za varenje, spavanje, pa čak utiče i na raspoloženje i energiju.

Da biste uneli dovoljno magnezijuma, nutricionistkinja poručuje da konzumirate orašaste plodove, semenke, smeđi pirinač, pasulj, suvo voće, kao i lisnato zeleno povrće.

Preporučena dnevna doza za odrasle je 420 miligrama za muškarce i 320 miligrama za žene.