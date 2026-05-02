Znate onaj osećaj kada izvadite oprani veš iz mašine i očekujete prijatan, svež miris, ali umesto toga nešto vam deluje pogrešno.

Odeća jeste oprana i izgleda čisto, ali miris nije onakav kakav biste želeli. Ponekad čak može da deluje ustajalo ili jednostavno nema onu svežinu koju obično očekujemo posle pranja. Zanimljivo je da se ovo dešava i kada sve radite kao i obično, koristite isti deterdžent, isti program i istu količinu veša. Tada se mnogi pitaju gde je problem i zašto veš ponekad ne miriše onako sveže kako bi trebalo.

Dobra vest je da se ovo najčešće može rešiti uz nekoliko jednostavnih promena u svakodnevnoj rutini pranja. Kada se one primene, veš može ponovo da miriše čisto, sveže i prijatno svaki put.

Jedan od važnih koraka je da ne pretrpavate mašinu za pranje veša. Kada je bubanj prepun, voda i deterdžent ne mogu ravnomerno da prođu kroz sav veš. Zbog toga se odeća ne opere kako treba, a neprijatni mirisi mogu da ostanu u vlaknima. Bolje je ostaviti dovoljno prostora kako bi se veš slobodno kretao tokom pranja.

Takođe je važno da povremeno očistite mašinu za pranje veša. Ostaci deterdženta, vlaga i prljavština vremenom se mogu nakupiti u bubnju, gumi na vratima i fioci za deterdžent. Ta mesta često postaju izvor neprijatnih mirisa koji se zatim prenose na veš.

Ne preterujte sa deterdžentom

Mnogi ljudi veruju da će veća količina deterdženta dati čistiji veš, ali u praksi je često suprotno. Višak deterdženta može ostati u vlaknima i vremenom izazvati neprijatne mirise. Najbolje je pridržavati se preporučene količine koja je navedena na pakovanju.

Izvadite veš odmah nakon pranja

Ako oprani veš ostane duže vreme u mašini dok je još mokar, može brzo početi da poprima buđav miris. Vlažno i zatvoreno okruženje pogoduje razvoju bakterija koje uzrokuju neprijatne mirise.

Zato je najbolje da veš izvadite čim se program pranja završi i odmah ga okačite da se suši.

Dobro osušite oprani veš

Nedovoljno osušen veš je jedan od najčešćih razloga za neprijatan miris odeće. Bez obzira da li ga sušite prirodno ili u mašini za sušenje, važno je da se potpuno osuši pre odlaganja.

Čak i mala količina preostale vlage može dovesti do toga da se miris brzo promeni.

