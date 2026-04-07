Večno pitanje za svakog glumca. Ali, Šeron Stoun i danas pamti poljubac koji je na ekranima pao pre 31 godinu u filmu "Casino".

U svom intervjuu s Endijem Koenom, Stoun je podelila odgovor na to pitanje, prisećajući se svog kultnog filma, a strastveni poljubac podelila je s Robertom De Nirom tada. "O, moj Bože. On se najbolje ljubi od svih u ovom poslu", rekla je Stoun setno. Dok je Koen izražavao svoje iznenađenje, Stoun je nastavila: "O, izuo me iz cipela tim poljupcem."

U sceni koja je prethodila velikom poljupcu, Stoun se prisetila da je njen lik morao da ide u WC i, budući da je njen lik "prevarantkinja", naterala je De Nirovog lika Ejsa da joj da novac za odlazak.

Zauzvrat, Ejs je izvukao 50 dolara. "A ja sam ga pogledala i rekla: ‘Stvarno, mislim da je malo više od 50 za WC.‘ I pogleda me, pruži ruku i da mi stotku, a onda se ja nagnem i poljubim ga. I on me stvarno dotukao, zar ne?" prisetila se Stoun.

Potom je opisala kako je Martin Skorsez zatražio još jedan snimak: "I Marti je tada prekinuo scenu, pogledao nas i rekao: ‘Mislim da smo uspeli, ali da li biste vi hteli još još jednom?‘ I oboje smo ga pogledali i rekli: ‘Da, mislim da nam možda treba još jedan put.‘"

Stoun je prethodno otkrila da joj je na početku karijere bio lični cilj jednog dana raditi s De Nirom. U razgovoru za Business Insider u avgustu 2025., zvezda je podelila da je više puta bila na audiciji kod njega, ali da se to nikada nije ostvarilo pre "Casina".

