Itan Hok i Uma Turman godinama su bili omiljeni holivudski par, a onda je sve iznenadila vest o razvodu. Njih dvoje upoznali su se na snimanju filma Gattaca 1997. godine, a već godinu dana kasnije su se venčali.

Turman mu je rodila ćerku Maju (28), koja je sada zvezda serije "Stranger Things". Početkom 2002. dobili su i sina Levona (24), ali godine 2005. glumica iz kultnih filmova "Kill Bill" i "Pakleni šund" podnela je papire za razvod.

Bilo je to usred glasina da Hok vara suprugu s njihovom dadiljom Rajan Šohjuz. Itan je te priče demantovao, ali ubrzo nakon što su se on i Uma razdvojili, započeo je vezu upravo sa spomenutom dadiljom.

Par se venčao 2008. godine i dobio dve kćeri, Klementinu (18) i Indijanu (15). Iako joj je Itan zadao strašan udarac, Uma je nakon razvoda odbila govoriti loše o Hoku u medijima.

"Ne mogu učestvovati ni u čemu što bi bilo kritično prema ocu moje dece. Samo želim da sačuvam mir. Mislim da je pošteno reći da nisam izgovorila nijednu zlobnu reč i neću sada početi. To bi bilo strašno za moju porodicu", rekla je 2006. za časopis Parade.