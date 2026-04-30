Majkl Džekson je praktično imao sopstveno životinjsko carstvo.

Kako je „Kralj popa” postajao stariji i uspešniji, dugogodišnji ljubitelj životinja je posedovao na desetine egzotičnih ljubimaca. Džekson je od 1988. do 2005. godine živeo na svom čuvenom ranču ,,Neverland", prostranom posedu u Kaliforniji gde je imao i mali zoološki vrt sa lamama, šimpanzama i drugim životinjama.

Policija je 2003. godine izvršila pretres imanja u okviru istrage o prirodi prijateljstva pevača sa maloletnim dečakom, kako prenosi The Guardian. (Džekson je 2005. oslobođen svih optužbi, prema Njujork tajmsu.) Međutim, nakon suđenja 2005. godine trajno je napustio Neverland ranč, što je pokrenulo pitanja o tome šta se dogodilo sa njegovim životinjama nakon što je napustio svoj dugogodišnji dom.

Sada se deo života preminulog pevača prikazuje u biografskom filmu „Majkl”, koji je premijerno prikazan u bioskopima 24. aprila. Film prikazuje više članova Džeksonove porodice, ali i mnoge njegove životinje, uključujući šimpanzu Bablsa i lamu Lui.

Pa, šta se dogodilo sa egzotičnim životinjama Majkla Džeksona? Evo svega što treba znati o njihovim životima nakon odlaska sa ranča ,,Neverland".

Tigrovi Triler i Sabu

Džekson je imao dva tigra, braću Triler i Sabu, koji su nakon odlaska sa ranča ,,Neverland" prebačeni u rezervat divljih životinja glumice i aktivistkinje Tipi Hedren u Kaliforniji, kako prenosi CBS News.

Triler je u junu 2012. godine uginuo od raka pluća dok je boravio u rezervatu. Nakon obdukcije i kremacije, njegov pepeo je sahranjen u delu rezervata namenjenom preminulim životinjama.

Njegov brat Sabu je nakon njegove smrti ostao da živi u tom staništu, iako je u kompleksu boravilo još više od deset drugih tigrova. Nije poznato da li je Sabu u međuvremenu premešten.

Žirafe

Na ranču su živele i žirafe. Početkom 2010. godine, organizacija PETA je izvestila da su dve uginule u rezervatu Henkoks Bandžoko u Arizoni. Prema toj organizaciji, jedna je možda uginula zbog nepravilne ishrane i/ili izloženosti hladnoći.

Organizacija je ranije uputila pismo Džeksonu pozivajući ga da preuzme odgovornost za četiri žirafe koje su nekada živele na ranču, nakon što su dobili pritužbe građana zabrinutih za njihovu dobrobit.

,,PETA" je u novembru 2011. godine saopštila da su dve žirafe i dalje živele kod porodice Henkok.

Šimpanza Babls

Džekson je imao poznatu šimpanzu po imenu Babls, koju je nabavio iz istraživačkog centra u Teksasu sredinom osamdesetih godina.

Kako je šimpanza rasla i postajala sve veća, postalo je sve teže držati je u kućnim uslovima, pa je na kraju trajno prebačena kod trenera životinja Boba Dana, koji je prvobitno pomogao Džeksonu da je nabavi.

Dan se 2005. godine povukao iz rada sa životinjama, a Babls je ponovo premešten — ovog puta u Centar za velike majmune, utočište u Vočuli na Floridi, gde i danas živi.

Direktorka Pati Regan je izjavila za Variety u aprilu 2026. da imanje Džeksona i dalje pomaže u finansiranju brige o Bablsu u tom utočištu.

Piton Madona

Džeksonov albino burmanski piton, Madona, je najpre prebačen u prihvatilište u Montrozu u Koloradu, pre nego što se, kako je preneo KJCT Neews iz marta 2018, nastanila u Dečjem centru za prirodu u tržnom centru Mejsa mol u Grand Džankšnu, takođe u Koloradu. Zmija, teška više oko 36 kg, je u međuvremenu dobila novo ime — Sanšajn.

Džekson je imao i zmiju po imenu Masls, ali nije poznato gde je završila nakon odlaska sa Neverland ranča.

Slon Ali

Nakon što je spašen sa ranča Neverland, Džeksonov bivši slon Ali doniran je zoološkom vrtu i vrtovima u Džeksonvilu, izvestio je First Coast News.

Isti izvor je u martu 2024. godine naveo da je 30 stručnjaka za velike sisare doputovalo u zoo-vrt kako bi obavili operaciju uklanjanja kljova kod 34-godišnjeg slona.

„Bila je potrebna čitava ekipa posvećenih ljudi da se koordinira ovaj složeni medicinski zahvat za našu najveću životinju u zoo-vrtu”, rekao je Kori Nitror, pomoćni kustos za sisare u zoološkom vrtu i vrtovima u Džeksonvilu, u objavi na Fejsbuku iz marta 2024.

Flamingosi

Džekson je posedovao više od deset flamingosa. Kako prenosi Philadelphia magazine, 13 čileanskih flamingosa koji su ranije živeli na Neverland ranču poslati su 2007. godine u zoološki vrt Kejp Mej okruga.

