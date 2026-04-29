Rejčel Simba je prvobitno obaveštena da očekuje trojke, ali kada se porodila, na svet je donela četvorke.

Prema pisanju lista The Citizen, Simba (28), koja živi u regionu Kilimandžaro, je rodila četiri prevremeno rođene bebe u Medicinskom centru Kilimandžaro (KCMC), u slučaju koji lekari opisuju kao retkost u kliničkoj praksi.

Njene četiri bebe su u sredu, 22. aprila rođene carskim rezom. Nije očekivala četvorke, jer su joj prethodno rekli da nosi trojke. Simba je izjavila za ,,Mwananchi" da su bebe smeštene na odeljenju intenzivne nege za novorođenčad zbog male težine na porođaju.

Simba je izjavila za medije da je ostala trudna u septembru i da je imala tešku trudnoću. Već od trećeg meseca su joj savetovali da miruje, a u šestom mesecu su joj rekli da nosi blizance. Kasnije joj je rečeno da su u pitanju trojke.

„Tog dana sam otišla u bolnicu bez znakova porođaja, ali sam kasnije iznenada osetila bol i odveli su me u salu. Tada su lekari otkrili da nosim četiri bebe“, rekla je Simba.

Zbog složenosti trudnoće, Simba nije bila u mogućnosti da obavlja svakodnevne aktivnosti poput hodanja i stajanja bez pomoći. Sada traži podršku javnosti kako bi pokrila medicinske troškove, uključujući kiseonik, lekove za razvoj pluća, mleko i testove. Dodala je da bi njene bebe mogle ostati u bolnici duže od mesec dana.

„Troškovi su veoma visoki i rečeno nam je da ćemo možda ostati ovde više od mesec dana, u zavisnosti od njihovog napretka“, rekla je Simba.

Reč lekara

Prema rečima akušera i ginekologa dr Gediona Edvarda iz KCMC-a, Simba je primljena u bolnicu 22. aprila, u 31. nedelji i dva dana trudnoće. Dodao je da je medicinski gledano verovatnoća da žena nosi četvorke oko 1 prema 6.000.

Dr Edvard je objasnio da su bebe rođene sa različitim razvojnim karakteristikama — dve su delile jednu plodovu kesu, dok su ostale bile u zasebnim kesama. Dve devojčice koje su delile jednu kesu težile su po jedan kilogram, dok je dečak u drugoj kesi imao 1,6 kilograma, a još jedna devojčica 1,3 kilograma.

Medicinska sestra Sesilija Džonatan, koja je bila dežurna u KCMC-u kada je Simba primljena, je izjavila da su tek tokom pripreme za carski rez otkrili da Simba nosi četvorke.

„Već je započeo porođaj, a pregledom je utvrđeno da je grlić materice otvoren tri centimetra“, rekla je Džonatan. „Obavestili smo lekare jer se u našoj regionalnoj bolnici porođaji sa više od blizanaca obavljaju carskim rezom.“

