Plastične kutije za skladištenje možda jesu čest izbor za odlaganje sezonske garderobe, ali to ne znači da su i najbolja opcija. Pre nego što spakujete odeću, važno je da razumete kako plastika utiče na različite materijale i kako da svoju garderobu održite u dobrom stanju.

Stručnjak za tekstil i profesionalni organizator su objasnili šta se zaista dešava unutar tih plastičnih kutija za skladištenje.

Rizici korišćenja plastičnih kutija za skladištenje

Plastične kutije koje deluju idealno za čuvanje prošlosezonske garderobe možda ipak nisu najbolji izbor. Plastika zadržava preostalu vlagu i gasove, što nije dobro za tkanine.

„Promene temperature uzrokuju male oscilacije u nivou vlage unutar kutije“, objašnjava stručnjakinja za čišćenje i skladištenje Izabela Flores za sajt Martha Stewart. „Bez obzira na početni nivo vlage u odeći, ona će se vremenom gomilati jer nema načina da izađe iz zatvorenog prostora.“

Postoji i hemijski problem. Plastika nižeg kvaliteta, poput polikarbonata, polistirena i PVC-a, može vremenom oslobađati ftalate i bisfenole. Ove supstance se mogu upiti u vlakna tkanine, menjajući teksturu, boju i trajnost.

Ako odeća nije temeljno oprana pre skladištenja, rizik je još veći: ostaci znoja i telesnih ulja razgrađuju vlakna i privlače štetočine, posebno u zatvorenom prostoru bez protoka vazduha.

Kako plastika utiče na različite vrste tkanina

Ne reaguju sve tkanine isto na skladištenje u plastici — neke su znatno osetljivije.

Vuna

Ako postoji materijal koji treba izbegavati u plastičnim kutijama, to je vuna. „Vuni je potreban protok vazduha kako bi zadržala volumen i strukturu“, kaže Floresova. Zatvaranje u plastiku trajno sabija vlakna, pa odeća gubi oblik. Takođe, vuna lako upija vlagu, što može dovesti do buđi. Uz to, predstavlja idealnu hranu za moljce i bube.

Svila

Poput vune, svila je vrlo osetljiva na uslove okoline. Kao proteinsko vlakno, reaguje na promene vlage: previše vlage dovodi do žućenja i slabljenja, dok suva sredina čini tkaninu krhkom, pa može pucati na pregibima.

Poliester i najlon

Sintetičke tkanine bolje podnose plastiku, ali nisu potpuno otporne. Hemikalije iz plastike mogu se vezati za vlakna i biti teško uklonive.

Pamuk

Pamuk je otporniji, ali u uslovima visoke vlage može razviti neprijatan miris ili oslabiti.

Kako bezbednije čuvati odeću (čak i u plastici)

Ako već koristite plastične kutije, birajte one od polipropilena (oznaka PP5), jer bolje podnose vlagu i „dišu“. U njima je najbolje čuvati pamuk i sintetiku, i to kratkoročno.

Nemojte pretrpavati kutije jer je odeći potreban prostor da „diše“. Da biste smanjili vlagu i sprečili buđ, ubacite kesice silika gela ili bezkiselinski papir (koji takođe štiti od oštećenja na pregibima). Kedrovina može pomoći u odbijanju moljaca i drugih štetočina.

Kutije čuvajte u prostorima sa stabilnom temperaturom. Izbegavajte tavane, garaže i podrume. Kad god je moguće, koristite pamučne vreće za odeću ili kutije bez kiseline, jer su nežnije prema tkaninama i omogućavaju bolju ventilaciju.

Bonus video: