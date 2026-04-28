Antonio Banderas i Melani Grifit i dalje dele lepe porodične trenutke.

Banderas (65) je u ponedeljak, 27. aprila, na Instagramu podelio fotografiju na kojoj provodi vreme sa bivšom suprugom Melani Grifit (68), njihovom ćerkom Stelom (29) i njenim suprugom Aleksom Grušinskim.

„Divan i zabavan trenutak juče u Los Anđelesu sa mojim zetom Aleksom, mojom ćerkom Stelom i mojom bivšom suprugom i doživotnom prijateljicom Melani Grifit“, napisao je u opisu objave, na kojoj se članovi porodice smeju dok poziraju na kauču i grle se.

Grifitova i Banderas bili su u braku od 1996. do 2015. godine i imaju ćerku Stelu, a Banderas je takođe bio očuh njenom sinu Aleksandru Baueru i ćerki Dakoti Džonson, koje ima iz ranijih veza sa Stivenom Bauerom i Donom Džonsonom, redom. Posebno su Banderas i Dakota (36) ostali bliski i više od decenije nakon što se njegov brak sa Grifitova završio.

Radosna fotografija usledila je nakon nedavnog porodičnog događaja kada su se Stela i njen suprug Grušinski venčali u Španiji, rodnoj zemlji Banderasa, u oktobru 2025. godine.

„Venčanje moje ćerke Stele pretvorilo se u srdačno porodično okupljanje, emotivno, radosno i puno smeha“, napisao je Banderas u objavi koju je tada podelio, a koja je uključivala više fotografija njega i Stele kroz godine. „Hvala svima koji su ovo omogućili.“

Stela je takođe u oktobru podelila više fotografija sa svog venčanja na Instagramu, uključujući i slike na kojima se ona i njen suprug vide sa njenim roditeljima tokom ceremonije. Banderas je uslikan kako nazdravlja svojoj ćerki i zetu čašom vina.

Prijateljstvo

Grifitova i Banderas su održali snažno prijateljstvo nakon razvoda. Grifitova je 2020. godine rekla za People da svakog od svoja tri bivša supruga (uključujući Džonsona i Bauera) smatra prijateljima.

„Volim ih svim srcem. Gledanje stvari koje sakupiš tokom života je bilo zaista zabavno“, rekla je tada.

Banderas je 2019. godine podelio slična osećanja u intervjuu za ,,People".

„Melani više nije moja supruga, ali mislim da je ona moj najbolji prijatelj“, rekao je tada. „Volim je i voleću je do dana kada umrem. Ona je moja porodica.“

Banderas se nedavno pojavio u filmovima ,,Babygirl" i ,,Paddington in Peru". Živi u svom rodnom gradu Malagi u Španiji, gde poseduje i lokalno pozorište. Grifitova se poslednji put pojavila u kratkoj ulozi u Dakotinim filmu iz 2020. godine ,,The High Note". Takođe je naratorka filma iz 2025. godine pod nazivom ,,By Design".

