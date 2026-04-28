Nekada je važila za jednu od najtalentovanijih mladih glumica, a danas živi potpuno drugačijim životom - Aleksandra Guberinić se zamonašila i postala mati Lukija, igumanija manastira u Crnoj Gori.

Nekada deo sveta glume i reflektora, Aleksandra je odlučila da se povuče iz javnosti i svoj život posveti veri, molitvi i monaškom pozivu.

Od FDU do manastira

Studirala je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi profesora Milenka Maričića, zajedno sa brojnim poznatim imenima današnje scene. Već tada je važila za izuzetno talentovanu studentkinju od koje se mnogo očekivalo.

Uloga koja se pamti

Publika je pamti po filmu „Senke uspomena“, gde je igrala uz Bata Živojinović i Dragan Jovanović. Jedna od upečatljivijih scena bila je ona u kojoj njen lik treba da udari šamar, što je izvedeno na nespretan, ali autentičan način.

Potpuno novi život

Iako je imala perspektivnu karijeru, odlučila je da krene potpuno drugim putem. Danas, kao mati Lukija, vodi miran i povučen život, daleko od javnosti, posvećena duhovnosti i zajednici kojoj pripada.

Njena životna priča pokazuje koliko se putevi mogu promeniti – od umetnosti i javne scene do tišine manastira.