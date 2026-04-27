Dženifer Lopez je ponovo privukla pažnju javnosti nakon što je na Instagramu objavila seriju fotografija iz teretane na kojima pokazuje svoju izuzetno zategnutu figuru i trbušnjake. U uskom sportskom autfitu, kratkom belom topu i crnim helankama i istakla je svoju fizičku formu tokom treninga.

Fanovi su u komentarima posebno hvalili njenu disciplinu i posvećenost vežbanju, nazivajući je inspiracijom. Lopez, koja ima 56 godina, već dugo važi za jednu od zvezda koja redovno održava formu i neguje aktivan stil života.

Nedavno je privukla pažnju i na završetku svoje Las Vegas rezidencije, gde je posle nastupa nosila elegantnu crnu haljinu sa otvorenim leđima i detaljima koji su dodatno istakli njenu figuru.

Na kraju koncerta, emotivno se zahvalila svom bendu, plesačima, timu i publici, poručivši da je zahvalna na celoj "Happy Era" i nagovestila nove projekte koji dolaze.