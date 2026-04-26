Postoje neka jela koja su jednostavna, a zapravo su među najukusnijima. Upravo takav je i čuveni BLT sendvič, omiljeni doručak glumice Sandre Bulok.

U jednom intervjuu bez razmišljanja je rekla da joj je to najbolji sendvič na svetu. I zaista, teško je odoleti kombinaciji hrskave slanine, sveže zelene salate i sočnog paradajza. Ipak, ona ima mali trik koji pravi razliku i njen doručak učini ukusnijim.

Ne voli da pretera sa paradajzom, stavlja samo jednu krišku, čisto da doda blagu kiselost. Umesto toga, daje prednost većoj količini hrskave slanine i sveže salate. Tako njen sendvič ostaje jednostavan, ali pun ukusa.

Kako da napravite savršen BLT sendvič

BLT je skraćenica od slanina, salata, paradajz (eng. bacon, lettuce, tomato). Priprema je zaista laka, ali je važno da sastojci budu kvalitetni.

Potrebno vam je:

· hleb

· slanina

· zelena salata

· paradajz

· majonez

Slaninu ispržite da bude hrskava, pa ostavite kratko na papirnom ubrusu da upije višak masnoće. Hleb malo tostirajte, a zatim obe kriške premažite majonezom. Na jednu stranu poređajte salatu, zatim paradajz i slaninu. Po želji dodajte malo soli i bibera, poklopite drugom kriškom hleba i odmah poslužite dok je slanina još topla i hrskava.

Ako želite verziju poput one koju voli Sandra Bulock, samo smanjite paradajz na jednu krišku, a slobodno dodajte više slanine i salate.

