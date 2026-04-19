Ako želite zdrav, snažan i rodniji paradajz, postoji jednostavan trik koji iskusni baštovani odavno koriste. Nije reč o skupim preparatima ni komplikovanoj nezi, već o pravilnom izboru biljaka koje sadite u njegovoj blizini.

Jedna od najboljih kombinacija u bašti je paradajz i bosiljak. Ove dve biljke se savršeno dopunjuju – dok paradajz raste i razvija plodove, bosiljak ga istovremeno štiti. Njegov miris odbija brojne štetočine, smanjuje rizik od bolesti i doprinosi jačem i stabilnijem rastu. Mnogi tvrde da čak utiče i na bolji ukus plodova.

Da bi efekat bio što jači, preporučuje se da uz svaku sadnicu paradajza posadite nekoliko biljaka bosiljka. Važno je i da ga redovno orezujete, jer će tako postati gušći, razviti više listova i duže ostati u fazi rasta, bez ranog cvetanja.

Pored bosiljka, postoji još nekoliko biljaka koje mogu imati pozitivan uticaj, ali se posebno izdvaja neven. On deluje kao prirodna zaštita u bašti, pomaže u odbijanju štetočina i istovremeno poboljšava uslove u zemljištu, što se na kraju odražava i na sam prinos paradajza.

Dobar saveznik može biti i beli luk, naročito kada je reč o zaštiti od sitnih napasnika poput crvenog pauka. Sa druge strane, mahunarke poput niskog pasulja i graška doprinose kvalitetu zemljišta jer ga obogaćuju azotom, što paradajzu daje dodatnu snagu za rast.

Ipak, nije svaka kombinacija dobra. Visoke sorte pasulja i graška treba izbegavati, jer mogu da se obaviju oko stabljike paradajza i time mu otežaju razvoj. Slično važi i za šargarepu – može biti koristan sused, ali ako se sadi preblizu, njen koren neće imati dovoljno prostora da se pravilno razvije.

Upravo ovakvi mali trikovi često prave najveću razliku. Pravilnim kombinovanjem biljaka ne samo da ćete zaštititi paradajz na prirodan način, već ćete dobiti i bogatiji i kvalitetniji rod bez dodatnih hemikalija.

