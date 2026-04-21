Cicvara je jedno od najpoznatijih tradicionalnih jela na Balkanu, koje se nekada često pripremalo za večeru i važilo za izuzetno ukusan i zasitan obrok.

Danas cicvara ponovo dobija na popularnosti, jer spaja jednostavnu pripremu i bogat ukus.

Kako se pravi cicvara?

Cicvara se najčešće priprema od belog ili žutog kukuruznog brašna, uz dodatak kajmaka ili sira, u zavisnosti od kraja. Ključ dobrog ukusa leži u kvalitetnim sastojcima, posebno kajmaku, koji jelu daje punu aromu i kremastu teksturu.

Potrebni sastojci:

voda i mleko (u jednakim količinama)

300–400 g sira škripavca ili kajmaka

nekoliko kašika kukuruznog brašna

kašika masti (ako se ne koristi kajmak)

prstohvat soli

po želji kašika meda

Priprema:

U šerpu sipajte mleko, vodu i mast, pa zagrejte dok ne provri. Dodajte sir i so i dobro promešajte. Kada smesa ponovo počne da ključa, smanjite temperaturu i postepeno dodajte kukuruzno brašno uz stalno mešanje. Kuvajte oko deset minuta, dok cicvara ne dobije gustinu i blago rastegljivu teksturu. Cicvara je gotova kada počne da se lepi za dno posude i dobije karakterističnu kremastu strukturu.

Zašto je cicvara zdrava?

Osim što je ukusna, cicvara se smatra i hranljivim jelom koje može imati pozitivan uticaj na varenje. Zbog jednostavnih sastojaka i tradicionalne pripreme, mnogi je smatraju prirodnim “melemom za stomak”.

Kako se služi cicvara

Cicvara je najukusnija dok je topla. Najčešće se služi uz kiselu pavlaku, jogurt ili kiselo mleko, a može se kombinovati i sa svežom salatom po izboru.

