Jedan od najlepših komplimenata koje možete dobiti jeste da lepo mirišete, jer to znači da se vaš trud oko kombinovanja mirisa isplatio.

Ipak, samo nanošenje parfema nije dovoljno za ceo dan, osim ako ne planirate da ga stalno obnavljate. Da biste mirisali sveže od jutra do večeri, potrebna je promišljena rutina.

Dobra vest je da rutina nanošenja mirisa ne mora biti komplikovana - lako može postati deo svakodnevice ako pažljivo birate proizvode. Kako stručnjaci objašnjavaju, sve počinje pod tušem: gel za tuširanje čisti i priprema kožu. Nakon toga, na vlažnu kožu nanosi se losion ili krema kako bi se zadržala hidratacija i stvorila dobra osnova za dalje slojeve mirisa. Nakon hidratacije, nanesite ulje za telo koje će ,,zaključati" miris na koži, dok će dezodorans osigurati svežinu; na samom kraju, dodajte mist za telo kao završni sloj koji pojačava celokupan utisak. Važan deo ove rutine je i kombinovanje mirisa. Jedno je pronaći losion koji vam se dopada, a drugo je uklopiti ga sa uljem ili parfemom. Neki brendovi to olakšavaju tako što nude proizvode iz iste mirisne linije, ali možete i eksperimentisati i kombinovati različite mirise kako biste dobili jedinstven rezultat. Ključno pravilo je da se biraju mirisi koji se međusobno dopunjuju, a ne nadmeću. U nastavku otkrijte koji su osnovni koraci dobre rutine za nanošenje parfema. Gel za tuširanje - Ovo je temelj cele rutine. Osim što čisti kožu, pomaže da ona bolje upije i zadrži miris tokom dana. Možete birati između svežih, cvetnih ili neutralnih mirisa, u zavisnosti od ličnih preferencija.





- Često zanemareno, ali veoma važno. Najbolji efekat postiže se kada se koristi nakon losiona i parfema - na taj način pomaže da miris traje duže tokom dana. Parfem - Na kraju dolazi parfem: deo u kojem možete da eksperimentišete. Kada već imate bazu, lakše je pronaći kombinaciju koja vam najviše odgovara i koja će se lepo razvijati tokom dana, prenosi Elle.

