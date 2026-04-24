Dejvid Bekam je podelio razigran uvid u svoj odnos sa suprugom Viktorijom Bekam.

On je u četvrtak, 23. aprila, objavio fotografiju na kojoj su on i Viktorija (52) dok su se uputili na gala veče ,,TIME100" za 2026. godinu, održano u džez centru ,,Jazz at Lincoln Center" u Njujorku.

Viktorija, koja se našla na ovogodišnjoj listi 100 najuticajnijih ljudi na svetu magazina ,,TIME", za ovu priliku obukla je elegantnu svilenu haljinu boje slonovače, dok je Dejvid (50) izgledao besprekorno u crnom smokingu, beloj košulji i crnoj leptir mašni.

Dok su pozirali za fotografiju u ogledalu u svojim kombinacijama, Dejvid Bekam je, praveći grimasu na slici, napravio šalu na račun navika svoje supruge kada objavljuje na Instagramu.

Dejvid je na društvenoj mreži napisao: „Moje veče svaki put kada izađemo. Citat večeri: ‘Izgledaš sjajno, objaviću ovo’“.

Viktorija je takođe podelila više fotografija njihovih autfita za prestižni događaj, a par se zajedno smeškao na dve fotografije dok je Viktorija nežno provukla ruku kroz ruku svog supruga.

Zvezda je na ostalim fotografijama pozirala sama, a na poslednjoj slici se durila dok je stavljala ruku oko Dejvida Bekama, koji je imao širok osmeh na licu.

Viktorija je napisala u opisu: „Idem na @time 100 Gala u Njujorku. Poljupci @davidbeckham.“

Brak

Ove fotografije usledile su nakon što je Viktorija Bekam govorila o svom dugogodišnjem braku sa Dejvidom Bekamom tokom pojavljivanja na događaju ,,TIME100 Summit" u sredu, 22. aprila.

Rekla je da je tokom godina naučila da zanemari pažnju i komentare koji dolaze uz to što je deo tako poznatog para, dok je govorila na sceni na događaju u Njujorku, prenosi Time.

Viktorija Bekam, koja se udala za Dejvida Bekama 4. jula 1999. godine, je rekla: „Ovo se dešava još od kada sam imala 20 godina, tako da traje već dugo. Imam neverovatnog muža koji me izuzetno podržava. Uvek smo tu jedno za drugo. I odavno sam naučila da zaista ne slušam tu buku. Uvek će neko imati nešto da kaže. Fokusiram se i jednostavno ne obraćam pažnju na to.“

U utorak, 21. aprila je govorila o porodičnom životu tokom gostovanja u emisiji ,,Today with Jenna & Sheinelle".

Bonus video: