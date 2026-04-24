Poslednjih dana pažnja svetske javnosti ponovo je usmerena na bivši kraljevski par – Meghan Markle i Prince Harry.

Nakon posete Australiji, gde su imali niz javnih nastupa, Hari je iznenadio mnoge odlaskom u Ukrajinu, što je njegova treća poseta toj zemlji od početka rata. Tamo je javno govorio i pozvao američko rukovodstvo da snažnije podrži Ukrajinu.

Iako nije direktno prozvao američkog predsednika, novinari su ubrzo zatražili komentar od Donald Trump. On je u svom prepoznatljivom stilu prvo ironično upitao: „Kako je princ Hari? Kako je njegova supruga? Prenesite joj moje pozdrave“, a zatim je zaoštrio ton.

Tramp je poručio da Hari ne govori u ime Ujedinjenog Kraljevstva i dodao da, po njegovom mišljenju, on sam više predstavlja stav te zemlje nego princ. Time je indirektno podsetio na Harijevu odluku da se povuče iz kraljevskih dužnosti.

U međuvremenu, pažnja se preusmerava na King Charles III, koji uskoro dolazi u posetu Sjedinjenim Američkim Državama. Mnogi se pitaju da li će tom prilikom doći i do susreta oca i sina – što bi bio njihov prvi susret na američkom tlu.