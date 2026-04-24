Kejt Hadson je prihvatila starenje.

Voditelj Džimi Falon (51), je glumici poželeo „srećan rođendan sa zakašnjenjem“ tokom njenog gostovanja u emisiji ,,The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" u četvrtak, 23. aprila, gde je govorila o drugoj sezoni serije ,,Running Point" (srp. ,,Plejmejkerka"). Hadsonova (47), koja je 19. aprila napunila godine, je odgovorila:

„Hvala! Ja sam tako stara.“

„O, molim te!“, komentarisao je Falon.

„Ne, volim to“, nastavila je Hadsonova. „Volim da starim… Stvarno mislim da ću biti super stara osoba… Zato što mi se to sviđa, jer postaje bolje, pa ne moraš toliko da brineš.“

Falon je zatim pitao zvezdu kako je proslavila svoj dan, rekavši: „Da li si napravila ludu žurku? Da li si imala zabavu?“

„Jela sam kuvane rakove“, odgovorila je Hadsonova, što je izazvalo smeh publike. „I jela sam tortu od krofnica. Ubacila sam i svoje rakove jer, da, to moram da radim svake sezone rakova… Da li si ikada bio na kuvane rakove? To je baš zabavno… Sve se kuva zajedno i tu su kukuruz, kobasice i krompir, a mi to samo izbacimo na sto i slušamo muziku.“

Falon je primetio da druženje zvuči „baš zabavno“, a Hadsonova je dodala: „Najbolje je.“

Film

Hadsonova je ranije ove godine podelila kako je jednostavno sebi dozvolila da postoji i uživa u životu, dok se pripremala za svoju ulogu u filmu ,,Song Sung Blue", za koju je bila nominovana za Oskara, u liku Klare Kartvrajt-Sardine, poznate i kao Tander.

„Ovaj film je bio zabavan — nisam morala da pazim šta jedem“, rekla je glumica za W Magazine. „Dobila sam oko 6 kilograma, samo da bih bila malo mekša. Bilo je tokom praznične sezone, tako da je bilo savršeno. Nisam mnogo vežbala.“

Hadsonova je takođe otkrila da se „držala dalje od rutina nege kože“.

„Jednostavno sam sebi dozvolila da budem i uživam u životu“, dodala je ona. „Iako takođe uživam u životu kada sam disciplinovana i kada vežbam, neću da lažem.“

Glumica je majka troje dece. Prvo je 2004. godine rodila sina Rajdera (22) sa bivšim suprugom Krisom Robinsonom, zatim 2011. godine rodila sina Bingama (14), kojeg deli sa bivšim verenikom Metom Belamijem. Sa verenikom, muzičarem Denijem Fudžikavom, je 2018. godine dočekala ćerku Roni (7), prenosi People.

