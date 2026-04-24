Marinirajte meso

Skoro sve vrste mesa moraju se marinirati kako bi upile sve ukuse i postale mekane. U marinadu stavite kisele sastojke poput limunovog soka ili sirćeta kako biste omekšali meso.

Posolite

Čak i ako preskočite mariniranje meso možete omekšati tako što ćete ga nasoliti pre kuvanja ili pečenja. So izvlači vlagu iz mesa i time meso postaje mekše i manje žilavo.

Pogodite temperaturu

Svaka vrsta mesa mora se kuvati na tačno određenoj temperaturi kako bi bilo savršeno napravljeno. Nedovoljno kuvano meso mora se žvakati jako dugo, a ono prekuvano je žilavo i suvo. Stoga, pre kuvanja ili pečenja nekog komada mesa, proverite koja je prava temperatura za to.

Pustite da odstoji

Nemojte meso poslužiti čim je gotovo, pustite da malo odstoji kako bi se svi sokovi i ukusi jednako rasporedili po mesu.