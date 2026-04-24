Brenda Song daje uvid u život sa Makolijem Kalkinom, kao i u njihove razigrane nesuglasice.

Glumica je u epizodi emisije ,,Cosmo Goes Deep" objavljene 22. aprila razgovarala sa svojom koleginicom iz serije ,,Running Point" (srp. ,,Plejmejkerka"), Kejt Hadson. Kada ju je Hadsonova pitala: „Koja je najsitnija stvar oko koje se svađate ti i tvoj partner?“, Songova (38) je rekla da se njene rasprave sa Kalkinom (45) — sa kojim ima sinove Dakotu (5) i Karsona (3) — uglavnom svode na nešto prilično takmičarski nastrojeno.

„Jedna stvar oko koje možemo da se posvađamo jeste to što ponekad igramo 'Mario Kart', u krevetu. I onda postanemo jako, jako takmičarski nastrojeni i malo se naljutimo jedno na drugo, zbog toga što me je neko presekao ili me pobedio u poslednjem trenutku. To je verovatno najsitnija stvar“, rekla je Songova.

Songova je ranije bila otvorena u vezi sa svojom vezom sa Kalkinom. Par, koji je počeo da se zabavlja 2017. godine nakon što su se upoznali u kući njihovog zajedničkog prijatelja Seta Grina i verio se 2022. godine, u početku nije aktivno tražio romansu — što je, kako je ona rekla, njihovu vezu učinilo još jačom, navodi People.

Neočekivana ljubav

Glumica je u ranijem intervjuu za Access Hollywood govorila o tome kako se njihova veza neočekivano razvila.

„Mislim da je to ono što je bilo tako lepo. Uvek kažem da je on moj jednorog. Nisam želela da se zadovoljim bilo čim, ali on je upravo ono što sam se nadala da ću pronaći“, rekla je tada.

Partner iz snova

Songova je takođe opisala Kalkina kao više od običnog partnera, nazivajući ga svojom najbližom osobom od poverenja.

„On razume moj posao, možemo da razgovaramo o američkom fudbalu, o košarci, možemo da kuvamo zajedno. Mislim da sam zaista imala sreće“, dodala je ona.

Kalkin je 2025. godine u zajedničkom intervjuu za Cosmopolitan rekao o njihovoj vezi: „Nikada se ranije nisam tako osećao. Verovao sam u nju. Mislim, verovao sam ljudima i ranije, ali u nju sam verovao do srži kostiju. Znate na šta mislim? Ipak sam to držao iza oklopa, iza tog štita.“

Bonus video: