Desilo vam se da kupite krastavac koji je gorak i pokvari celu salatu? Umesto da ga bacite, postoji jednostavan trik koji provereno uklanja gorčinu.

Jedna čitateljka, podelila je sa nama način koji koristi godinama, a koji je naučila od rodbine. Kako kaže, metoda je jednostavna i uvek daje rezultat.

Jednostavan trik koji pravi razliku

Sve što treba da uradite jeste da odsečete vrh krastavca, a zatim tim odsečenim delom trljate ostatak krastavca. Nakon nekoliko sekundi pojaviće se bela pena na mestu preseka.

Kako nestaje gorčina

Ta bela tečnost zapravo je znak da gorčina izlazi iz krastavca. Kada se pena pojavi, dovoljno je da je uklonite i krastavac dobro operete.

Stručnjaci objašnjavaju da krastavac sadrži prirodne supstance koje se najviše zadržavaju na krajevima i mogu izazvati gorak ukus. Ovim jednostavnim postupkom možete ih lako ukloniti i sačuvati svežinu ovog povrća.

Uz ovaj trik, gorak krastavac više neće biti problem u vašoj kuhinji.