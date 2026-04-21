Korov ume da uništi i najlepši travnjak ili baštu, a hemijska sredstva često nisu najbezbednije rešenje. Ako želite da izbegnete jake preparate i naporno čupanje, postoji jednostavan trik – domaći sprej protiv korova od samo tri sastojka koje već imate u kuhinji.

Brzo se pravi, lako se koristi i može pomoći da bašta ostane uredna bez agresivnih hemikalija.

Očistite dvorište bez otrova

Korov se pojavljuje svuda – na travnjaku, u cvetnim lejama, između ploča na stazama ili uz ivice trotoara. Tokom leta borba s njim postaje prava muka. Trimeri, pljevljenje i čupanje oduzimaju vreme i energiju, a često nemamo ni jedno ni drugo.

Zato je ovaj domaći sprej praktično rešenje – jednostavan, jeftin i dovoljno efikasan za manje površine.

Kako da napravite domaći sprej protiv korova

Potrebno je:

1 litar alkoholnog sirćeta

3 kašike soli

3 kašike deterdženta za sudove

Bočica sa raspršivačem

Priprema i upotreba

Sipajte so u sirće i mešajte dok se potpuno ne rastvori. Dodajte deterdžent i dobro promešajte da se sastojci sjedine. Sipajte smesu u bočicu sa raspršivačem. Prskajte direktno po korovu, ciljajući listove i stabljiku.

Najbolji efekat postiže se kada prskanje obavite u najtoplijem delu dana, oko podneva. Sunčeva toplota u kombinaciji sa ovim rastvorom ubrzava sušenje i propadanje korova.

Dodatni saveti za urednu baštu

Redovno proveravajte travnjak i cvetne leje, jer je lakše ukloniti korov dok je mali nego kada se raširi. Dobro je koristiti i malč oko biljaka – on zadržava vlagu u zemlji i otežava rast neželjenih biljaka.

Iako je ovaj domaći sprej praktičan, najbolje rezultate daje kada se koristi uz redovno održavanje.

Uz ovaj jednostavan recept, bašta može ostati uredna, a vi mirni jer ste izbegli upotrebu jakih hemikalija.