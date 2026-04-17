Princ Hari je pokazao svoju očinsku stranu tokom nežnog trenutka prilikom posete Australiji sa Megan Markl.

Tokom četvrtog i poslednjeg dana njihovog putovanja u petak, 17. aprila (po lokalnom vremenu), par je plovio oko Sidnejskog zaliva zajedno sa organizacijom ,,Invictus Australia", australijskim ogrankom Harijevog takmičenja ,,Invictus Games".

Dok su se pre vožnje brodom susreli sa veteranom ,,Invictus Australia" Džoelom Vanderzvanom i njegovom porodicom, vojvoda od Saseksa (41), podelio je plesni trenutak sa njegovom četvorogodišnjom ćerkom Šarlot.

Do ovog trenutka došlo je nakon što je Vanderzvanova supruga Aleksandra spomenula paru da je Šarlot „veoma dobra u okretanju“, nakon čega je Hari sa osmehom rado zavrteo devojčicu.

Megan (44) je u snimku koji je ,,Invictus Australia" objavio na Instagramu koji je objavio Invictus Australia sa tog susreta sa tog susreta primetila je da je njen suprug takođe „veoma dobar u okretanju“, nakon čega je Hari uhvatio Šarlotine ruke i zavrteo je u krug.

„Veoma dobro“, rekao je nasmejani Hari dok je počeo da aplaudira zajedno sa svojom suprugom.

„Bravo, to je savršena haljina za okretanje“, dodala je Megan, koja je zagrlila devojčicu i pridržala je nakon okretanja.

Vanderzvan, koji je bivši mornar-tehničar u Kraljevskoj australijskoj mornarici, i njegova supruga takođe su bili u društvu svojih devetomesečnih blizanaca, Vilijama i Harisona.

Pokloni

Porodica je Hariju i Megan uručila po jedan par šarenih japanki, na kojima je pisalo „G’Day Megs“ i „G’Day Harry“.

Pokloni su nasmejali par, a Hari je primetio: „Vau, pogledajte ovo. Obično su to 'Budgy Smugglers'!“ misleći na kupaće gaće.

„Pa, već smo vas videli u njima, pa sam pomislio da ću vam poslati neke ‘thongs’ [australijski izraz za japanke]“, rekao je Vanderzvan, pre nego što je zahvalio paru na poseti Australiji.

„Obožavam ovo, hvala vam puno“, dodala je Megan.

Njihov prvi dan takođe je uključivao posetu Kraljevskoj dečjoj bolnici i Meganin samostalni angažman u skloništu za žene, dok su na drugim događajima ona iznenada nastupila kao gostujući sudija u omiljenoj kulinarskoj emisiji ,,MasterChef Australia", a Hari je imao solo posetu u okviru humanitarne organizacije ,,Movember".

Hari i Megan poslednji put su posetili Australiju 2018. godine tokom kraljevske turneje, koja ih je takođe odvela na Fidži, Tongu i Novi Zeland.

Bonus video: