Nošenje istog parfema svakog dana jedan je način da stvorite svoj „prepoznatljiv miris“, ali ako ceo svet ima pristup istoj bočici, da li je on zaista jedinstveno vaš? Slojevito nanošenje mirisa kako biste razvili sopstveni parfem podiže ovaj oblik samoizražavanja na viši nivo, stavljajući vas u ulogu kreativnog direktora i parfemskog hemičara.

„Ovaj proces vam omogućava da izađete iz okvira jednog, fiksnog mirisa i izgradite nešto lično i dinamično“, objašnjava Gustavo Romero, parfimer i osnivač kompanije ,,Fragrance Alliance Network" za Real Simple. „Pažljivim mešanjem dva ili više parfema možete dodati dimenziju i bogatstvo, stvarajući miris koji se menja tokom dana i zaista odražava vaše raspoloženje i ličnost.“

Ipak, postoji veština u slojevitom nanošenju mirisa. Pratite ovaj vodič kako biste razvili svoj prepoznatljiv miris i izbegli uobičajene greške.

Izaberite samo dva komplementarna mirisa

Krenite jednostavno i promišljeno. „Izaberite dva mirisa koja se prirodno dopunjuju, bilo kroz sličnu atmosferu ili zajedničke note“, savetuje Romero.

Kristof Lodemil, master parfimer u kompaniji ,,Generation by Osmo", se slaže. Iako je primamljivo dodavati više slojeva, on kaže: „Kada dođete do tri ili više, počinjete da pravite ‘supe’, kako mi to u žargonu zovemo.“ U suštini, kada se previše nota preklapa, sve postaje zamućeno i ključne note gube jasnoću.

Nanosite od najtežeg ka najlakšem

Ako slažete losion ili ulje sa sprejom, Romero kaže da treba početi od težeg osnova i završiti sa lakšim mirisom. „Počnite sa težim ili bogatije mirisnim proizvodima, kao što su losioni ili ulja, da biste napravili dugotrajnu bazu, a zatim preko toga nanesite lakše sprejeve poput EDT ili sprejeva za telo“, objašnjava on.

To omogućava da teži proizvod stvori osnovu, učvrsti slojeve mirisa i produži trajanje parfema. Uz to, ulja i kreme pomažu da se zadrži hidratacija kože.

Igrajte se razmerama mirisa

Jednostavan odnos 1:1 može savršeno da funkcioniše, ali slobodno eksperimentišite sa količinom svakog mirisa. Lodemil kaže: „Volim da malo više koristim jedan nego drugi, ili približno isto od oba. Na primer, mogu da nanesem nekoliko prskanja jednog svežeg mirisa preko nekoliko prskanja dubljeg mirisa.“

Ovo može zahtevati vreme dok ne pronađete savršen balans, ali vremenom ćete otkriti „zlatni odnos“ za svoj prepoznatljiv miris.

Uvek testirajte na svojoj koži

Testiranje na koži, umesto na papiru, može usporiti proces kreiranja mirisa, ali je najbolji način da dođete do zadovoljavajućeg rezultata.

„Hemija kože je jedinstvena, zato uvek testirajte kombinacije na sebi“, kaže Romero. „Ako to ne uradite, mogu vas iznenaditi rezultati, jer telesna hemija utiče na to kako se mirisi razvijaju. Takođe, strpljenje je važno — dajte svakom sloju vremena da se smiri i spoji na koži.“

Zabavite se

Sve dok pratite osnove slojevitog nanošenja mirisa — držite se dva parfema, idite od teškog ka lakšem i testirajte na koži — teško da možete pogrešiti. Lodemil kaže da ne treba previše razmišljati, a Romero savetuje da uživate u kreativnom procesu.

