Na CinemaCon događaju u Las Vegasu, gde je predstavljen film "Practical magic 2", pažnju publike preuzele su dve velike holivudske zvezde - Sandra Bulok i Nickol Kidman, koje su se pojavile u potpuno različitim, ali podjednako efektnim modnim izdanjima.

Crvena VS crna

Sandra Bulok se odlučila za vatreno crveno odelo ispod kog je nosila crveni top-brus, što je njenom stajlingu dalo smelu i vrlo atraktivnu notu. Ceo izgled ostavio je utisak samopouzdanja i glamura, uz naglašenu energiju koju crvena boja uvek donosi.

Sa druge strane, Nikol Kidman je izabrala elegantnu crnu lepršavu haljinu sa diskretnim V izrezom, kojom je naglasila sofisticiran i klasičan holivudski stil. Njena pojava bila je nežnija, ali jednako upečatljiva, sa fokusom na eleganciju i svedenost.

Obe glumice su kosu nosile u blago talasastoj, "izlomljenoj" teksturi, uz prirodnu i diskretnu šminku, što je dodatno podiglo utisak njihove zrelosti i samopouzdanja.

Umesto jasnog odgovora "koja je bolja", njihov zajednički nastup pokazuje dve različite modne poruke, a to je da Sandra kroz hrabrost i provokativni glamur, a Nikol kroz sofisticiranu eleganciju i klasičnu prefinjenost.