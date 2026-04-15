Svi znamo da je redovna fizička aktivnost ključni faktor za zdraviji život. Ali da li je vaš trening dovoljan?

Nova studija nedavno objavljena u časopisu European Heart Journal istražuje kako količina vremena koju provodimo vežbajući u poređenju sa intenzitetom treninga — posebno snažnom fizičkom aktivnošću — može uticati na zdravlje. Intenzivna vežba se definiše kao visokointenzivna fizička aktivnost koja značajno povećava broj otkucaja srca — obično na 70 do 90 odsto maksimalnog — i izaziva ubrzano disanje. Tu spadaju trčanje, plivanje, brza vožnja bicikla i takmičarski sportovi.

I Svetska zdravstvena organizacija (2020) i Physical Activity Guidelines for Americans preporučuju 150 do 300 minuta umerene aktivnosti, 75 do 150 minuta intenzivne aktivnosti ili kombinaciju obe vrste nedeljno.

U ovoj studiji, istraživači su želeli da utvrde da li i kako veći napor može uticati na širok spektar ozbiljnih zdravstvenih stanja. Za to su koristili podatke iz ,,UK Biobank", velikog dugoročnog zdravstvenog istraživanja, analizirajući informacije od više od 96.000 ljudi koji su nosili fitnes narukvice tokom jedne nedelje, kao i još 375.000 ljudi koji su popunjavali upitnike o svojim dnevnim navikama vežbanja.

Koristeći ove podatke, istraživači su pratili razvoj osam velikih hroničnih bolesti kod učesnika, uključujući srčana oboljenja, atrijalnu fibrilaciju, dijabetes tipa 2, bolesti jetre, hronične bubrežne bolesti, hronične respiratorne probleme, demenciju i imuno-posredovane inflamatorne bolesti, kao i ukupne stope smrtnosti.

Intenzitet

Poređenjem procenta intenzivne aktivnosti u odnosu na ukupnu fizičku aktivnost, istraživački tim je otkrio da intenzitet zaista utiče na zdravstvene ishode.

Učesnici čiji je ukupni nedeljni pokret uključivao oko 4% intenzivne (vigorous) aktivnosti imali su 31% manji rizik od velikih kardiovaskularnih događaja u poređenju sa onima koji nisu radili intenzivne vežbe, 41% manji rizik od hroničnih bolesti bubrega i 44% manji rizik od hroničnih respiratornih bolesti.

Rizik od dijabetesa tipa 2 bio je smanjen za 60%, a rizik od demencije pao je za 63%. Oni iz grupe sa višim intenzitetom vežbanja imali su i 46% manji rizik od smrti iz bilo kog uzroka. Najveće koristi uočene su kod inflamatornih stanja poput artritisa, ozbiljnih kardiovaskularnih problema kao što su srčani udar i moždani udar, kao i demencije.

„Naši nalazi sugerišu da uključivanje dela fizičke aktivnosti u intenzivniji oblik može doneti značajne zdravstvene koristi. Ovo ne zahteva odlazak u teretanu. Dodavanje kratkih naleta aktivnosti koji vas čine blago zadihanima u svakodnevni život, poput brzog penjanja uz stepenice, brzog hodanja između obaveza ili aktivne igre sa decom, može napraviti veliku razliku. Čak i 15 do 20 minuta nedeljno ovakvog napora — samo nekoliko minuta dnevno — povezano je sa značajnim zdravstvenim benefitima“, objasnio je autor studije i profesor Minhue Šen sa Škole javnog zdravlja Sjangja na Centralnom južnom univerzitetu u Hunan, Kina, u izjavi za European Society of Cardiology.

Iako povećanje intenziteta u rutini može značajno poboljšati zdravlje, istraživanje ne dokazuje definitivno da vežbanje samo po sebi uzrokuje smanjen rizik od bolesti; drugi faktori načina života, poput ishrane, takođe mogu imati ulogu.

Bonus video: