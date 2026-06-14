Ljubomora možda nije najlepša osobina, ali je gotovo svako od nas upozna još od detinjstva. Bilo da se radi o omiljenoj igrački koju je imao neko drugi, posesivnosti među prijateljima ili izazovima u ljubavnim odnosima, ljubomora je deo ljudske prirode.

Ni horoskopski znakovi nisu imuni na nju. Neki se sa njom nose bolje, dok je kod drugih izraženija. Često se povezuje i sa elementima kojima znakovi pripadaju - vazdušni znakovi uglavnom važe za opuštenije i manje posesivne, dok su vatreni znakovi skloniji ekskluzivnosti.