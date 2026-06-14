Ljubomora možda nije najlepša osobina, ali je gotovo svako od nas upozna još od detinjstva. Bilo da se radi o omiljenoj igrački koju je imao neko drugi, posesivnosti među prijateljima ili izazovima u ljubavnim odnosima, ljubomora je deo ljudske prirode.
Ni horoskopski znakovi nisu imuni na nju. Neki se sa njom nose bolje, dok je kod drugih izraženija. Često se povezuje i sa elementima kojima znakovi pripadaju - vazdušni znakovi uglavnom važe za opuštenije i manje posesivne, dok su vatreni znakovi skloniji ekskluzivnosti.
U nastavku donosimo listu znakova od najljubomornijih do onih koji ljubomoru gotovo i ne poznaju.
Škorpija
Nikoga neće iznenaditi što se Škorpija nalazi na vrhu liste.
Poznata je po intenzivnim emocijama, snažnoj privrženosti i potrebi za potpunom odanošću. Kada nekoga voli, očekuje isti nivo posvećenosti zauzvrat.
Bik
Bik je veoma posesivan, kako prema stvarima tako i prema ljudima koje voli. Veze doživljava ozbiljno i teško podnosi ideju da pažnju ili naklonost deli sa drugima.
Lav
Lav zna koliko vredi i očekuje da to i drugi prepoznaju. Voli da bude u centru pažnje, pa ga može pogoditi kada se fokus voljene osobe usmeri na nekog drugog.
Ovan
Za Ovna je život često takmičenje, pa se isto pravilo prenosi i na ljubavne odnose. Želi da bude prvi u svemu, uključujući i nečije srce.
Rak
Rak žudi za emotivnom sigurnošću i stalnim potvrđivanjem osećanja.
Zbog toga je sklon ljubomori koju uglavnom ni ne pokušava da sakrije.
Jarac
Jarac veruje u ravnotežu i fer odnos. Ako ima utisak da daje više nego što dobija ili da pažnju poklanjate drugima, teško će to ignorisati.
Devica
Devica često previše analizira situacije, a uz potrebu za kontrolom i povremeni manjak samopouzdanja, lako može postati sumnjičava i ljubomorna.
Strelac
Iako se nalazi u sredini liste, Strelac nije naročito sklon ljubomori.
Sloboda mu je važna, a njegovo samopouzdanje uglavnom ne ostavlja mnogo prostora za nesigurnost.
Vodolija
Vodolija važi za jedan od najopuštenijih i najdistanciranijih znakova. Retko šta shvata lično, pa tako ni ljubomora nije emocija koju često pokazuje.
Vaga
Društvena i omiljena među ljudima, Vaga ima toliko prijatelja i poznanstava da joj koncept ljubomore često deluje besmisleno. Flert joj je gotovo prirodno stanje.
Blizanci
Blizanci vole raznovrsnost i ne vole ograničenja.
Ljubomora im nije bliska, a čak i kada istražuju šta se dešava na društvenim mrežama, to je uglavnom iz radoznalosti.
Ribe
Na poslednjem mestu nalaze se Ribe, znak koji važi za najnesebičniji i najvelikodušniji. Ljubomora im nije svojstvena, a odnose posmatraju kroz poverenje, razumevanje i spremnost na deljenje, prenosi Elle.
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