Meksička glumica i pevačica Sandra Ečeverija godinama je bila jedno od najprepoznatljivijih lica latinoameričkih telenovela, a publika je pamti po hit serijama poput ''Marine'', ''El Clon'' i ''La fuerza del destino''.

No, danas je njena karijera otišla u nešto drugačijem smeru i pokazuje kako se uspešno prilagoditi novim trendovima u industriji.

41-godišnja Ečeverija je i dalje aktivna u svetu glume, ali više nije vezana isključivo za klasične sapunice. Poslednjih godina sve se više okreće filmovima i projektima za striming platforme. Jedan od njenih novijih projekata je film ''Contigo en el futuro'', romantična priča s elementima putovanja kroz vreme, koja potvrđuje njen prelaz prema savremenijem i međunarodnom sadržaju.

Iako je karijeru započela još početkom 2000-ih, Sandra nikada nije napravila dužu pauzu. Upravo kontinuitet rada i spremnost na promene održali su je relevantnom u industriji koja se brzo menja. Osim glume, povremeno se bavi i produkcijom, a muzika, s kojom je zapravo započela karijeru, i dalje je prisutna, iako više kao lični projekat nego primarni fokus.

2014. godine udala se za modela Leonarda de Lozanea, s kojim je dobila sina Andresa 2015. godine.

Uprkos manjoj medijskoj eksponiranosti nego u vreme najveće slave, Ečeverija je i dalje vrlo prisutna na društvenim mrežama, gde redovno deli trenutke iz svakodnevnog života i s filmskih setova.

Fanovi često komentarišu kako izgleda skoro isto kao i u svojim najpoznatijim ulogama, što dodatno doprinosi njenoj trajnoj popularnosti. Na Instagramu je prati preko 3 miliona ljudi.

