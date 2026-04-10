Postoje ljudi koji deluju kao da su rođeni namćori. Svaka sitnica im smeta, a za svaki problem uvek krive nekog drugog, nikada sebe. To nije samo loš dan, već njihov karakter koji iscrpljuje ljude oko njih i unosi negativnu energiju. Gde god da se pojave, kao da donose lošu sreću, a čim uđu u prostoriju, raspoloženje svima opadne.

Dok se drugi trude da ostanu vedri, ova tri znaka kao da stalno traže mane i kvare raspoloženje svima u društvu.

Nije lako onima koji moraju svakodnevno da budu u njihovoj blizini. Imaju kratak fitilj i tanke živce, pa nikada ne znate kada će da eksplodiraju.

Ako imate nekoga takvog u okruženju, znate onaj osećaj kada se pojave i odmah krenu teške priče i kuknjava koja vas potpuno iscrpi.

Škorpija

Škorpije su poput hodajućih bomba punih negativnih emocija. Kada ih nešto iznervira, a to se često dešava jer stalno sumnjaju u druge, ne ćute nego reaguju oštro. Njihova gorčina se gotovo može osetiti u vazduhu, a kada šire negativnost oko sebe, teško je ostati ravnodušan.

Oni ne umeju da pređu preko stvari. Škorpija će vas posmatrati svojim oštrim pogledom i stalno vam prebacivati svaku grešku dok vam potpuno ne pokvari dan.

Sa njima je uvek prisutna tenzija. Dok u sebi vrte stare priče o tome ko ih je prevario ili slagao, vi se možete osećati kao da im nešto dugujete.

Uvek im je neko stao na žulj, a ne smiruju se dok i druge ne uvuku u svoj nemir i nervozu.

Jarac

Kod Jarčeva je život često obojen problemima, a druge lako doživljavaju kao nesposobne ili spore. Imaju visoke standarde koje je teško pratiti, pa su često frustrirani. Kada stvari ne idu po planu, postaju hladni i stvaraju atmosferu koja drugima teško prija.

Često se fokusiraju na probleme, dugove i ono što ne funkcioniše, pa svojim pričama mogu da naruše raspoloženje u okruženju.

Jarac se teško opušta i uživa. Uvek razmišlja o obavezama, poslu ili finansijama, a taj pritisak prenosi i na druge. Zbog toga se pored njih i lepe vesti brzo zasene negativnim razmišljanjima.

Rak

Rakovi na prvi pogled deluju mirno, ali njihovo povlačenje i tiha nezadovoljstva mogu biti naporna za okolinu. Umesto da jasno kažu šta ih muči, često se zatvaraju i očekuju da drugi sami pogode razlog njihovog nezadovoljstva.

Tada se stvara osećaj tenzije i krivice kod drugih.

Sitnice koje nisu urađene po njihovoj meri mogu doživeti veoma lično, što vodi ka emotivnim reakcijama. Umesto da direktno rešavaju problem, skloni su samosažaljenju, pa okolina može imati osećaj stalne emotivne napetosti.

Takva atmosfera može ostaviti utisak težine i nakon što se razgovor završi.

