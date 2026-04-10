One nisu posledica greške u proizvodnji niti puki estetski detalj osmišljen da razbije jednoličnost materijala. Te glatke trake koje prekidaju mekani frotir imaju važnu ulogu u očuvanju kvaliteta kućnog tekstila.

Linije na peškirima pomažu da se spreči habanje materijala i da peškir zadrži svoj oblik čak i nakon brojnih pranja. Čvrsto tkane trake daju dodatnu stabilnost pamuku, olakšavaju slaganje i produžavaju njegov vek trajanja.

Stručnjaci za tekstil dobro znaju da same pamučne petlje nisu dovoljno izdržljive za dugotrajnu i intenzivnu upotrebu. Zato se u strukturu peškira ubacuju ravni, gušće tkani delovi koji jačaju ivice i sprečavaju razdvajanje niti pri jačem povlačenju.

Ovi ojačani delovi na krajevima peškira, poznati kao bordure, služe kao podrška labavijim pamučnim vlaknima. Bez njih bi se ivice brzo deformisale tokom korišćenja. Oni funkcionišu kao čvrst okvir koji pomaže tkanini da zadrži svoj prvobitni oblik.

Pored toga, ove trake omogućavaju urednije i preciznije slaganje peškira. Zahvaljujući ravnim ivicama bez vlakana, savijanje je jednostavnije, pa i police ili ormari izgledaju organizovanije. U hotelskoj industriji, ovakav dizajn dodatno pomaže pri brzom sortiranju i odlaganju velikih količina veša.